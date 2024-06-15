Как военному только с боевым опытом найти гражданскую работу: простые советы

Возьмите паузу для адаптации

К возвращению в гражданскую жизнь нужно снова привыкнуть и адаптироваться. К тому же за это время можно обдумать, какие у вас сильные навыки, где вы хотели бы работать, какие знания и умения со службы можете применять в работе.

Ни в коем случае не нужно отвергать свой военный опыт, ведь он очень ценен в разных жизненных ситуациях. И это не обязательно должны быть профессиональные навыки. Коммуникация с людьми и улаживание конфликтов, например, также часто нужны в профессиональной жизни.

Что общего?

Если вы уже знаете, кем хотели бы быть в гражданской жизни, попробуйте найти общие черты между этой работой и вашим военным опытом. Проанализируйте свои обязанности на службе, запишите в список.

Это ваши навыки, которые можно поделить на профессиональные и "мягкие". Теперь возьмите лист и разделите записанные навыки на два столбика. В одном будут ваши практические умения, а в другом - навыки, которые нужны на рынке труда.

Просматривайте вакансии

Когда вы чувствуете, что готовы к поиску работы, начинайте просмотр вакансий. Поначалу можно просматривать те предложения, где не требуют значительного опыта.