Как военному только с боевым опытом найти гражданскую работу: простые советы

По данным исследования Veterun Hub, 85% работодателей говорили, что готовы нанимать ветеранов. Боевой опыт оказывает довольно сильное влияние на человека, поэтому после возвращения к гражданской жизни у военных может возникать вопрос: "Чем я могу заниматься дальше?"
РБК-Украина со ссылкой на сеть поддержки для воинов и их близких Veteran Hub рассказывает, как военным с боевым опытом найти гражданскую работу.
К возвращению в гражданскую жизнь нужно снова привыкнуть и адаптироваться. К тому же за это время можно обдумать, какие у вас сильные навыки, где вы хотели бы работать, какие знания и умения со службы можете применять в работе.
Ни в коем случае не нужно отвергать свой военный опыт, ведь он очень ценен в разных жизненных ситуациях. И это не обязательно должны быть профессиональные навыки. Коммуникация с людьми и улаживание конфликтов, например, также часто нужны в профессиональной жизни.
Если вы уже знаете, кем хотели бы быть в гражданской жизни, попробуйте найти общие черты между этой работой и вашим военным опытом. Проанализируйте свои обязанности на службе, запишите в список.
Это ваши навыки, которые можно поделить на профессиональные и "мягкие". Теперь возьмите лист и разделите записанные навыки на два столбика. В одном будут ваши практические умения, а в другом - навыки, которые нужны на рынке труда.
Когда вы чувствуете, что готовы к поиску работы, начинайте просмотр вакансий. Поначалу можно просматривать те предложения, где не требуют значительного опыта.
Читайте отзывы о преимуществах и недостатках профессии, какие есть перспективы развития. Просматривая вакансии, можно понять, чего ожидают работодатели от кандидатов и что вы можете им предложить.
Как военным найти гражданскую работу (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Обдумайте также, кем вы хотели бы быть через пять лет. Если вопрос сложный для начала, можно обратиться к карьерным консультантам.
Выполнение глобального дела можно облегчить, составив краткосрочный план на месяц и долгосрочный - на год. Что вы можете сделать за месяц? Создать резюме, отправлять 20 отзывов в день, проходить собеседование еженедельно и т. д.
На год такой план составить труднее, поэтому можно воспользоваться техникой SMART. Цели должны быть:
Выписывая цели, учитывайте специфику специальности, которая вам интересна, опыт и возможности для развития.
Прохождение собеседований полезно для того, чтобы определить уровень своей энергии для коммуникации и новых контактов. Общение может быть в любой удобной форме: мессенджеры, видеозвонки, живые встречи, посещение мероприятий.
Однако если вы чувствуете, что вам сложно общаться, не заставляйте себя. Чтобы продолжать поиски, можно просто отзываться на вакансии онлайн. Помните о первом пункте - не торопитесь и дайте себе время.
В социальных сетях или в отдельных организациях можно найти карьерных консультантов, которые помогут разобраться в своем карьерном пути. Сейчас можно найти организации, которые оказывают такую помощь для ветеранов бесплатно.
С какими запросами работают карьерные консультанты:
Карьерный консультант - это человек, который поможет пройти путь, но не сделает все за вас, поэтому от личных усилий и понимания тоже многое зависит.
Раньше мы рассказывали, какие вакансии в тылу ВСУ можно найти и какие зарплаты предлагают.
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