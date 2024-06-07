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Відпустки військових: скільки днів дають і чи "згоряють" вони, якщо їх не використати

П'ятниця 07 червня 2024 03:57
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Відпустки військових: скільки днів дають і чи "згоряють" вони, якщо їх не використати Які відпустки надають військовим (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Військовослужбовці мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Але умови її надання дещо змінились після введення воєнного стану.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитро Франчука про те, чи можуть військовим відмовити у наданні відпустки та чи згоряє вона, якщо її не використати.

Що треба знати про відпустку для військових

Перш за все треба визначити, що у категорію військових входять :

  • військовослужбовці, які проходять службу у Збройних Силах України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, та інших органах військово-управлінської структури, утворених у межах Генерального штабу Збройних Сил України
  • військовослужбовці, які перебувають у резерві
  • військовозобов'язані, які проходять навчальні збори

"Захисники, які несуть службу у Збройних Силах України, мають право на відпустку тривалістю 30 календарних днів. Цю відпустку можна поділити на дві частини. Перша частина (15 днів) надається за бажанням військовослужбовця, друга (15 днів) - за рішенням командира військової частини", - каже юрист.

Він додає, що це нова система надання відпусток, яка почала діяти після 24 лютого 2022 року. Раніше щорічну основну відпустку військовослужбовцям надавали тривалістю 30 календарних днів і її можна було поділити на частини, але не більше 24 днів за один раз.

Що буде, якщо не використати відпустку протягом року

"Якщо захисник не може використати відпустку протягом поточного року, вона може бути перенесена на наступний рік або додана до відпустки наступного року. Важливо зазначити, що роботодавець не може змусити військовослужбовця піти у неоплачувану відпустку", - пояснює Франчук.

Навіть під час воєнного стану військовослужбовець має право на оплачувану відпустку.

"Однак командування може відмовити у наданні відпустки або перенести її, якщо це виправдано військовою необхідністю та ситуацією на фронті", - говорить юрист.

Військовослужбовці можуть бути обмежені у праві на відпустку у зв'язку з виконанням бойових завдань або службових обов'язків, що випливає з їх статусу та умов військової служби під час воєнного стану.

Раніше ми розповідали про те, кому із цивільних можуть не надати відпустки під час воєнного стану.

Читайте також про те, що уряд затвердив умови додаткової відпустки для військових.

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