Как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов: инструкция
В Киеве военнослужащим предлагают бесплатное стоматологическое лечение. Максимальная сумма услуг составляет 15 000 гривен в год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Какие услуги компенсируют
Защитники и защитницы могут получить компенсации за предоставленные лечебные и хирургические стоматологические услуги. В этот список входят:
- экстракция зуба III степени сложности с выкраиванием слизисто-периостального лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного ростка; полуретенция; ретенция
- экстракция зуба III степени сложности (горизонтальное положение); и степени сложности; II степени сложности
- обезболивание инфильтрационным анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"
- обезболивание проводниковым анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"
- снятие швов
- лечение альвеолита кюретажем ямки
- медикаментозное лечение альвеолита, перикоронарита
- наложение швов после удаления зуба
- прекращение кровотечения после удаления зуба
- промывание капюшона (при перикоронарите)
- резекция капюшона
- раскрытие абсцесса, дренирование
- первичный осмотр больного в хирургии (включает запись анамнеза, физических обследований, планируемой программы диагностики и лечения)
- обеспечение больного и медицинского персонала средствами индивидуальной защиты
- первичный осмотр больного (включает запись анамнеза, физических обследований, запланированной программы диагностики и лечения)
- удаление постоянной или временной пломбы
- извлечение постороннего тела из канала зуба
- восстановление анатомической формы зуба (диастема, трема, аномалии положения зубов, клиновидные дефекты, эрозия, патологическое истирание) материалом типа "Спектрум" (лечение зуба и обезболивание оплачивается дополнительно)
- восстановление разрушенной коронки многокорневого зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или композитного материала типа "Терафил 21"
- восстановление разрушенной коронки однокоренного зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или "Терафил 21"
- экстирпация пульпы из одного корня зуба
- снятия зубного камня, налета с помощью ультразвукового аппарата со всех зубов
- механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба (роторными инструментами)
- механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба
- лечение заболеваний слизистой полости рта
- препарирование и обработка кариозной полости зуба при глубоком кариесе (без наложения пломбы)
- препарирование и обработка кариозной полости зуба при поверхностном и среднем кариесе (без наложения пломбы)
- разработка анатомически сложного (облитерованного) канала корня зуба
- наложение девитализующей пасты и повязки
- наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его осложнений под постоянную пломбу материалом типа "Riva SC", "Адгезор" или "Джен-Лайн"
- пломбирование зуба при лечении кариеса и его осложнений из цемента типа "Ketak Molar", из светополимерного материала типа "Спектрум" или "Latelux", из композитного материала типа "Терафил 21", из стеклоиономерного материала типа "Фуджи IX" (лечение зуба, наложение и обезболивание оплачиваются дополнительно)
- наложение временной пломбы
- пломбирование одного канала корня зуба пастой на основе гидроксида кальция материалом типа "Calcisole C"
- заполнение одного канала корня зуба полимеризуемой типа Эндокорт пастой и гуттаперчевыми штифтами или типа Резодонт
- некротомия, раскрытие и расширение полости зуба
- ампутация пульпы
- распломбирование корневого канала зуба, запломбированного полимеризуемой пастой или цементом
- установка анкерного или стекловолоконного штифта
- шинирование четырех зубьев шинирующей лентой и светополимерным материалом типа "Спектрум"
- ортопантомография
- рентгенография зубов (радиовизиограф)
- инфильтрационное обезболивание в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"
- обезболивание проводниковое в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"
- компьютерная томограмма одной челюсти
Кто может получить бесплатное лечение
На получение компенсации вправе:
- участники боевых действий
- лица с инвалидностью в результате войны
- участники войны
- пострадавшие участники Революции Достоинства
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны
- члены семей погибших (умерших) Защитников или Защитниц Украины
Как получить компенсацию
Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в коммунальное бюджетное учреждение "Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" и предоставить:
- копию паспорта гражданина Украины (ID карточку со справкой о внесении сведений в ЕГДР)
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКП)
- бумажная форма выписки из реестра территориального общества, содержащая информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (нахождения) лица в Киеве
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя)
- копию удостоверения установленного образца
- копию справки ВПЛ (при наличии)
- оригинал чека уплаченных стоматологических услуг
- номер банковского счета (IBAN)
Компенсация предоставляется за полученные в коммунальном учреждении здравоохранения определенные лечебные и хирургические стоматологические услуги для льготных категорий граждан.
Размер компенсации определяется не может превышать 15 000 гривен в календарный год.
Раньше мы рассказывали, сколько дней отпуска дают военным и могут ли они "сгореть".
Читайте также, как оформить военный билет и кому он нужен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.