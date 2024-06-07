Как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов: инструкция

В Киеве военнослужащим предлагают бесплатное стоматологическое лечение. Максимальная сумма услуг составляет 15 000 гривен в год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Какие услуги компенсируют

Защитники и защитницы могут получить компенсации за предоставленные лечебные и хирургические стоматологические услуги. В этот список входят:

экстракция зуба III степени сложности с выкраиванием слизисто-периостального лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного ростка; полуретенция; ретенция

экстракция зуба III степени сложности (горизонтальное положение); и степени сложности; II степени сложности

обезболивание инфильтрационным анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"

обезболивание проводниковым анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"

снятие швов

лечение альвеолита кюретажем ямки

медикаментозное лечение альвеолита, перикоронарита

наложение швов после удаления зуба

прекращение кровотечения после удаления зуба

промывание капюшона (при перикоронарите)

резекция капюшона

раскрытие абсцесса, дренирование

первичный осмотр больного в хирургии (включает запись анамнеза, физических обследований, планируемой программы диагностики и лечения)

обеспечение больного и медицинского персонала средствами индивидуальной защиты

первичный осмотр больного (включает запись анамнеза, физических обследований, запланированной программы диагностики и лечения)

удаление постоянной или временной пломбы

извлечение постороннего тела из канала зуба

восстановление анатомической формы зуба (диастема, трема, аномалии положения зубов, клиновидные дефекты, эрозия, патологическое истирание) материалом типа "Спектрум" (лечение зуба и обезболивание оплачивается дополнительно)

восстановление разрушенной коронки многокорневого зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или композитного материала типа "Терафил 21"

восстановление разрушенной коронки однокоренного зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или "Терафил 21"

экстирпация пульпы из одного корня зуба

снятия зубного камня, налета с помощью ультразвукового аппарата со всех зубов

механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба (роторными инструментами)

механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба

лечение заболеваний слизистой полости рта

препарирование и обработка кариозной полости зуба при глубоком кариесе (без наложения пломбы)

препарирование и обработка кариозной полости зуба при поверхностном и среднем кариесе (без наложения пломбы)

разработка анатомически сложного (облитерованного) канала корня зуба

наложение девитализующей пасты и повязки

наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его осложнений под постоянную пломбу материалом типа "Riva SC", "Адгезор" или "Джен-Лайн"

пломбирование зуба при лечении кариеса и его осложнений из цемента типа "Ketak Molar", из светополимерного материала типа "Спектрум" или "Latelux", из композитного материала типа "Терафил 21", из стеклоиономерного материала типа "Фуджи IX" (лечение зуба, наложение и обезболивание оплачиваются дополнительно)

наложение временной пломбы

пломбирование одного канала корня зуба пастой на основе гидроксида кальция материалом типа "Calcisole C"

заполнение одного канала корня зуба полимеризуемой типа Эндокорт пастой и гуттаперчевыми штифтами или типа Резодонт

некротомия, раскрытие и расширение полости зуба

ампутация пульпы

распломбирование корневого канала зуба, запломбированного полимеризуемой пастой или цементом

установка анкерного или стекловолоконного штифта

шинирование четырех зубьев шинирующей лентой и светополимерным материалом типа "Спектрум"

ортопантомография

рентгенография зубов (радиовизиограф)

инфильтрационное обезболивание в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"

обезболивание проводниковое в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"

компьютерная томограмма одной челюсти

Кто может получить бесплатное лечение

На получение компенсации вправе:

участники боевых действий

лица с инвалидностью в результате войны

участники войны

пострадавшие участники Революции Достоинства

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны

члены семей погибших (умерших) Защитников или Защитниц Украины

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в коммунальное бюджетное учреждение "Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" и предоставить:

копию паспорта гражданина Украины (ID карточку со справкой о внесении сведений в ЕГДР)

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКП)

бумажная форма выписки из реестра территориального общества, содержащая информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (нахождения) лица в Киеве

копию документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя)

копию удостоверения установленного образца

копию справки ВПЛ (при наличии)

оригинал чека уплаченных стоматологических услуг

номер банковского счета (IBAN)

Компенсация предоставляется за полученные в коммунальном учреждении здравоохранения определенные лечебные и хирургические стоматологические услуги для льготных категорий граждан.

Размер компенсации определяется не может превышать 15 000 гривен в календарный год.