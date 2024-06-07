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Как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов: инструкция

Киев, Пятница 07 июня 2024 15:30
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Как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов: инструкция Бесплатное лечение зубов для военных в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве военнослужащим предлагают бесплатное стоматологическое лечение. Максимальная сумма услуг составляет 15 000 гривен в год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Какие услуги компенсируют

Защитники и защитницы могут получить компенсации за предоставленные лечебные и хирургические стоматологические услуги. В этот список входят:

  • экстракция зуба III степени сложности с выкраиванием слизисто-периостального лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного ростка; полуретенция; ретенция
  • экстракция зуба III степени сложности (горизонтальное положение); и степени сложности; II степени сложности
  • обезболивание инфильтрационным анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"
  • обезболивание проводниковым анестетиком типа "Убистезин форте" и "Артифрин-Здоровье форте"
  • снятие швов
  • лечение альвеолита кюретажем ямки
  • медикаментозное лечение альвеолита, перикоронарита
  • наложение швов после удаления зуба
  • прекращение кровотечения после удаления зуба
  • промывание капюшона (при перикоронарите)
  • резекция капюшона
  • раскрытие абсцесса, дренирование
  • первичный осмотр больного в хирургии (включает запись анамнеза, физических обследований, планируемой программы диагностики и лечения)
  • обеспечение больного и медицинского персонала средствами индивидуальной защиты
  • первичный осмотр больного (включает запись анамнеза, физических обследований, запланированной программы диагностики и лечения)
  • удаление постоянной или временной пломбы
  • извлечение постороннего тела из канала зуба
  • восстановление анатомической формы зуба (диастема, трема, аномалии положения зубов, клиновидные дефекты, эрозия, патологическое истирание) материалом типа "Спектрум" (лечение зуба и обезболивание оплачивается дополнительно)
  • восстановление разрушенной коронки многокорневого зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или композитного материала типа "Терафил 21"
  • восстановление разрушенной коронки однокоренного зуба с помощью светополимерного материала типа "Спектрум" или "Терафил 21"
  • экстирпация пульпы из одного корня зуба
  • снятия зубного камня, налета с помощью ультразвукового аппарата со всех зубов
  • механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба (роторными инструментами)
  • механическая и антисептическая обработка одного канала корня зуба
  • лечение заболеваний слизистой полости рта
  • препарирование и обработка кариозной полости зуба при глубоком кариесе (без наложения пломбы)
  • препарирование и обработка кариозной полости зуба при поверхностном и среднем кариесе (без наложения пломбы)
  • разработка анатомически сложного (облитерованного) канала корня зуба
  • наложение девитализующей пасты и повязки
  • наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его осложнений под постоянную пломбу материалом типа "Riva SC", "Адгезор" или "Джен-Лайн"
  • пломбирование зуба при лечении кариеса и его осложнений из цемента типа "Ketak Molar", из светополимерного материала типа "Спектрум" или "Latelux", из композитного материала типа "Терафил 21", из стеклоиономерного материала типа "Фуджи IX" (лечение зуба, наложение и обезболивание оплачиваются дополнительно)
  • наложение временной пломбы
  • пломбирование одного канала корня зуба пастой на основе гидроксида кальция материалом типа "Calcisole C"
  • заполнение одного канала корня зуба полимеризуемой типа Эндокорт пастой и гуттаперчевыми штифтами или типа Резодонт
  • некротомия, раскрытие и расширение полости зуба
  • ампутация пульпы
  • распломбирование корневого канала зуба, запломбированного полимеризуемой пастой или цементом
  • установка анкерного или стекловолоконного штифта
  • шинирование четырех зубьев шинирующей лентой и светополимерным материалом типа "Спектрум"
  • ортопантомография
  • рентгенография зубов (радиовизиограф)
  • инфильтрационное обезболивание в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"
  • обезболивание проводниковое в терапии анестетиком типа "Убистезин форте", "Артифрин-Здоровье форте"
  • компьютерная томограмма одной челюсти

Кто может получить бесплатное лечение

На получение компенсации вправе:

  • участники боевых действий
  • лица с инвалидностью в результате войны
  • участники войны
  • пострадавшие участники Революции Достоинства
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны
  • члены семей погибших (умерших) Защитников или Защитниц Украины

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в коммунальное бюджетное учреждение "Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" и предоставить:

  • копию паспорта гражданина Украины (ID карточку со справкой о внесении сведений в ЕГДР)
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКП)
  • бумажная форма выписки из реестра территориального общества, содержащая информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (нахождения) лица в Киеве
  • копию документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя)
  • копию удостоверения установленного образца
  • копию справки ВПЛ (при наличии)
  • оригинал чека уплаченных стоматологических услуг
  • номер банковского счета (IBAN)

Компенсация предоставляется за полученные в коммунальном учреждении здравоохранения определенные лечебные и хирургические стоматологические услуги для льготных категорий граждан.

Размер компенсации определяется не может превышать 15 000 гривен в календарный год.

Раньше мы рассказывали, сколько дней отпуска дают военным и могут ли они "сгореть".

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