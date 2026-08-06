Як виявляють неякісні бронежилети: пояснення експертів

Неякісні бронежилети виявляють під час їх спеціальної перевірки на полігонах, мова йде про простріл плити, а також випробування навісного обладнання.
Про це представники компанії Rarog Tactical Gear розповіли у інтерв'ю РБК-Україна.
"Будь-який бронежилет постачається згідно з контрактом, відбувається процедура приймання. Під час цього випадковим чином вибираються бронежилети з партії і проводиться їх випробування. Відповідно, бронежилет може це випробування або пройти, або не пройти. Під час випробувань може бути простріл плити або поліетиленового пакета", - зазначили експерти.
За їх словами, сьогодні в Україні діють одні з найжорсткіших в світі вимог по прийманню бронежилетів по якості їхнього захисту.
До прикладу, у США прописана заброньова травма на рівні 4,5 см. Це травма, яка виникає після того, коли куля влучає в бронежилет і йде вигин матеріалу. У них це 45 міліметрів, фактично після такої травми всі ребра будуть поламані повністю. В Україні цей параметр – 25 мм, і такого у світі немає ніде.
Нагадаємо, раніше Агенція оборонних закупівель придбала 2 тисячі жіночих модульних бронежилетів. У Міноборони розповіли, скільки вони коштують та як правильно обрати розмір.
Закуплена партія має посилений рівень захисту (Рівень П), що перевищує стандартні базові вимоги. Ці бронежилети витримують прямі влучання куль із 7,62-мм снайперської гвинтівки СВД, зокрема бронебійних куль Б-32 та гвинтівкових ЛПС.
Для порівняння, звичайний базовий рівень (Рівень Б) розрахований лише на автоматні кулі типу АК-74 та гвинтівкові ЛПС старішого зразка (до 1989 року).
Окрім того, замість важкого металу в цих моделях використано сучасну керамокомпозитну броню. Додаткові м'які балістичні пакети надійно захищають від осколків та пістолетних куль.