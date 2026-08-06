Как выявляют некачественные бронежилеты: объяснение экспертов

Некачественные бронежилеты обнаруживают во время их специальной проверки на полигонах, речь идет о простреле плиты, а также испытании навесного оборудования.
Об этом представители компании Rarog Tactical Gear рассказали в интервью РБК-Украина.
"Любой бронежилет поставляется согласно контракту, происходит процедура приемки. Во время этого случайным образом выбираются бронежилеты из партии и проводится их испытание. Соответственно, бронежилет может это испытание либо пройти, либо не пройти. Во время испытаний может быть прострел плиты или полиэтиленового пакета", - отметили эксперты.
По их словам, сегодня в Украине действуют одни из самых жестких в мире требований по приему бронежилетов по качеству их защиты.
К примеру, в США прописана заброневая травма на уровне 4,5 см. Это травма, которая возникает после того, когда пуля попадает в бронежилет и идет изгиб материала. У них это 45 миллиметров, фактически после такой травмы все ребра будут поломаны полностью. В Украине этот параметр – 25 мм, и такого в мире нет нигде.
Напомним, ранее Агентство оборонных закупок приобрело 2 тысячи женских модульных бронежилетов . В Минобороны рассказали, сколько они стоят и как правильно выбрать размер.
Закупленная партия имеет усиленный уровень защиты (уровень П), превышающий стандартные базовые требования. Эти бронежилеты выдерживают прямые попадания шаров из 7,62 мм снайперской винтовки СВД, в частности бронебойных шаров Б-32 и винтовочных ЛПС.
Для сравнения, обычный базовый уровень (Уровень Б) рассчитан только на автоматные шары типа АК-74 и винтовочные ЛПС более старого образца (до 1989 года).
Кроме того, вместо тяжелого металла в этих моделях использована современная керамокомпозитная броня. Дополнительные мягкие баллистические пакеты надежно предохраняют от осколков и пистолетных шаров.