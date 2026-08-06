Как выявляют некачественные бронежилеты: объяснение экспертов

"Любой бронежилет поставляется согласно контракту, происходит процедура приемки. Во время этого случайным образом выбираются бронежилеты из партии и проводится их испытание. Соответственно, бронежилет может это испытание либо пройти, либо не пройти. Во время испытаний может быть прострел плиты или полиэтиленового пакета", - отметили эксперты.

По их словам, сегодня в Украине действуют одни из самых жестких в мире требований по приему бронежилетов по качеству их защиты.

К примеру, в США прописана заброневая травма на уровне 4,5 см. Это травма, которая возникает после того, когда пуля попадает в бронежилет и идет изгиб материала. У них это 45 миллиметров, фактически после такой травмы все ребра будут поломаны полностью. В Украине этот параметр – 25 мм, и такого в мире нет нигде.