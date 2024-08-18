Як виявити обман: основні ознаки автомобіля, який побував в аварії

Обираючи для покупки вживаний автомобіль, більшість українських автомобілістів побоюються придбати машину з аварійним минулим. Наскільки це виправдано, ми згадаємо нижче, але спочатку пропонуємо кілька головних ознак машини, яка побувала в ДТП.

На перший погляд. Надійна ознака невдалого ремонту після аварії – нерівні зазори між деталями кузова. Всі щілини між дверима, крилами, бамперами, капотом, кришкою багажника тощо можуть бути не геть однакові, але мінімум рівномірні по всій своїй довжині. Виказує післяаварійний ремонт неправильно підібраний відтінок фарби при перефарбуванні окремих деталей. Машину треба обдивитись при гарному освітленні і з різних кутів, розбіжності між кольорами зазвичай проявляються на сусідніх деталях.

Деталі кріплення. Під час демонтажу зовнішніх деталей – бамперів, дверей, капота і багажника – на болтах, саморізах та різного роду кліпсах, що їх кріплять, залишаються подряпини. Починайте пошук з лючка бензобака, бо його часто знімають для пред’явлення маляру зразку кольору для підбору фарби. Майте на увазі, що одна деталь з заводу не може кріпитися кількома різними болтами – а для контролю подивиться, як кріпиться аналогічна деталь з іншого боку машини.

Лакофарбове покриття. Тільки маляр найвищої кваліфікації може пофарбувати машину так, що це буде непомітно для пересічного експерта-оцінщика. На заводському ЛФП не може бути мікрократерів та відбитків частинок пилу, тріщин і спучування. Не може відрізнятись фактура лаку двох сусідніх деталей: хвиляста поверхня (т.зв. шагрень), відблиски, колоподібні сліди мікрорисок навколо відображення світла у поверхні. На нефарбованих гумових чи пластикових деталях не повинно бути слідів фарби чи світлого поліроля.

Професійні перекупники користуються товщиноміром, перевіряючи товщину ЛФП на різних деталях кузова зонах, але для цього потрібно знати заводську товщину покриття конкретної моделі, причому – в кожній зоні кузова. Нерідне покриття зазвичай суттєво товстіше за заводське, проте висококласні малярі давно вже вміють витримувати заводську товщину ЛФП – як вони кажуть, "під товщиномір". Але послуги таких майстрів коштують дорожче звичайного, і для ремонту недорогих машин їх не наймають.

Інтер’єр. Перевірений індикатор участі в аварії – сліди спрацювання подушок безпеки, бо вистрелюючи зі свого місця, вони руйнують оббивку керма, стійок даха, торпедо та сидінь. Є популярні моделі, в яких при спрацюванні правого переднього аірбега уламки розірваного торпедо дістають до лобового скла і розбивають його. А значить, можна порівняти тавро на лобовому та інших вікнах – по-перше, скло має бути оригінальним, і по-друге, в таврі часто буває зашифрована дата випуску, яка не може значно відрізнятись від інших вікон.

Коротко

Участь в аварії, навіть у більш-менш серйозній, не є автоматично ознакою того, що таку машину не можна купувати. Адже загроза не в самій давній пригоді, а в тому, наскільки якісно було усунуто її наслідки. При тому що сучасні технології так званого відновлювального ремонту дозволяють привести машину фактично до первинного, доаварійного стану.

Так, це коштує недешево, але в розвинених країнах достатньо випадків, коли в цьому є сенс – наприклад, якщо сама машина достатньо дорога, або просто майже нова, коли власник має вигідну страховку тощо. Тому якщо на вторинному ринку вам дуже сподобався якийсь екземпляр, але на ньому вами виявлені ознаки ДТП, не поспішайте відразу йти геть. Спробуйте з’ясувати, коли, де і як виконувався ремонт – можливо, це було в офіційному дилерському центрі десь у Німеччині? До того ж, ознака участі в ДТП – додатковий аргумент під час торгів з продавцем.