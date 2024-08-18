Как обнаружить обман: основные признаки побывавшего в аварии автомобиля

Выбирая для покупки б/у автомобиль, большинство украинских автомобилистов опасаются приобрести машину с аварийным прошлым. Насколько это оправдано, мы упомянем ниже, но сначала предлагаем несколько главных признаков побывавшей в ДТП машины.

На первый взгляд . Надежный признак неудачного ремонта после аварии – неровные зазоры между деталями кузова. Все щели между дверями, крыльями, бамперами, капотом, крышкой багажника и т.д. могут быть не одинаковы, но минимум равномерны по всей своей длине. Выказывает послеаварийный ремонт неправильно подобранный оттенок краски при перекраске отдельных деталей. Машину нужно осмотреть при хорошем освещении и с разных углов, расхождения между цветами обычно проявляются на соседних деталях.

Детали крепления. Во время демонтажа наружных деталей – бамперов, дверей, капота и багажника – на болтах, саморезах и разного рода крепящих клипсах остаются царапины. Начинайте поиск с лючка бензобака, потому что его часто снимают для предъявления маляру образца цвета для подбора краски. Имейте в виду, что одна деталь с завода не может крепиться несколькими болтами – а для контроля посмотрит, как крепится аналогичная деталь с другой стороны машины.

Лакокрасочное покрытие. Только маляр высокой квалификации может покрасить машину так, что это будет незаметно для рядового эксперта-оценщика. На заводском ЛФП не может быть микрократеров и отпечатков частиц пыли, трещин и вспучивания. Не может отличаться фактура лака двух соседних деталей: волнистая поверхность (т.н. шагрень), блики, кругообразные следы микрорисок вокруг отражения света у поверхности. На неокрашенных резиновых или пластиковых деталях не должно быть следов краски или светлого полироля.

Профессиональные перекупщики пользуются толщиномером, проверяя толщину ЛФП на разных деталях кузова в зонах, но для этого нужно знать заводскую толщину покрытия конкретной модели, причем – в каждой зоне кузова. Неродное покрытие обычно существенно толще заводского, однако высококлассные маляры давно уже умеют выдерживать заводскую толщину ЛФП – как они говорят, "под толщиномер". Но услуги таких мастеров стоят дороже обычного, и для ремонта недорогих машин их не нанимают.

Интерьер. Проверенный индикатор участия в аварии – следы срабатывания подушек безопасности, выстреливая со своего места, они разрушают обивку руля, стоек крыши, торпедо и сидений. Есть популярные модели, в которых при срабатывании правого переднего аирбега обломки разорванного торпедо достают до лобового стекла и разбивают его. А значит, можно сравнить клеймо на лобовом и других окнах – во-первых, стекло должно быть оригинальным, и во-вторых, в тавре часто бывает зашифрована дата выпуска, которая не может значительно отличаться от других окон.

Кратко

Участие в аварии, даже в более или менее серьезной, не является автоматически признаком того, что такую машину нельзя покупать. Ведь угроза не в самом давнем приключении, а в том, насколько качественно были устранены ее последствия. При том, что современные технологии так называемого восстановительного ремонта позволяют привести машину фактически к первичному, доаварийному состоянию.

Да, это стоит недешево, но в развитых странах достаточно случаев, когда в этом есть смысл – например, если сама машина достаточно дорогая или просто почти новая, когда владелец имеет выгодную страховку и т.д. Поэтому если на вторичном рынке вам очень понравился какой-нибудь экземпляр, но на нем вами обнаружены признаки ДТП, не спешите сразу уходить. Попытайтесь выяснить, когда, где и как выполнялся ремонт – возможно, это было в официальном дилерском центре где-то в Германии? К тому же признак участия в ДТП – дополнительный аргумент во время торгов с продавцом.