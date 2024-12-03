Как тратят украинцы: средний чек за покупки в интернете существенно вырос

За январь-сентябрь 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 322 гривны, по оплате товаров и услуг в сети Интернет вырос на 15% до 553 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ .

По данным прессслужбы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составила 4 трлн 791 млрд грн, из них безналичных на 3 трлн 105 млрд грн.

Доля безналичных операций за девять месяцев 2024 года по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными картами.

Больше операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях 46,2% на сумму 1 трлн 433 млрд грн.

Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме – 989 млрд грн (31,8%) и Оплата товаров и услуг в интернете – 448 млрд грн (14,4%).

Средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой и сервисной сетях – 322 грн (за девять месяцев 2023 года – 319 грн),

с перевода с карты на карту - 1 976 грн (1 986 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 553 грн (479 грн).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в сентябре по сравнению с январем выросло на 8,6% (до 487,4 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, - на 10,9 % (до 512,1 тыс. шт.).

Банкоматная сеть снизилась почти на 1% и насчитывала 15,8 тыс. банкоматов.

За девять месяцев 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 5% - с 51,6 млн шт. в январе до 54,1 млн. шт. в сентябре.