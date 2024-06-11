UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як витрачають українці: НБУ назвав середній чек за картками в магазинах та інтернеті

Фото: середній чек в магазинах становить 327 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У першому кварталі 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України складав 327 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 541 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 трлн 489,7 млрд грн. З них безготівковими на суму 960,9 млрд грн. Частка безготівкових операцій перебувала на рівні 64,5%.

У I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток припадало на розрахунки в торговельній мережі - 45,1% на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6%.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній мережі - 327 грн (у I кварталі торік - 344 грн),
  • з переказу з картки на картку - 1 931 грн (2 133 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 541 грн (460 грн).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила зросла на 17,5% до 17 442 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%, тобто реальна зарплата за рік зросла на 4,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниІнтернет