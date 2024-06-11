Як витрачають українці: НБУ назвав середній чек за картками в магазинах та інтернеті

За даними прес-служби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 трлн 489,7 млрд грн. З них безготівковими на суму 960,9 млрд грн. Частка безготівкових операцій перебувала на рівні 64,5%.

У I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток припадало на розрахунки в торговельній мережі - 45,1% на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6%.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила: