Как тратят украинцы: НБУ назвал средний чек по карточкам в магазинах и интернете

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составила 1 трлн 489,7 млрд грн. Из них безналичными на сумму 960,9 млрд. грн. Доля безналичных операций находилась на уровне 64,5%.

В I квартале этого года больше всего операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговой сети - 45,1% на сумму 433,2 млрд грн. Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,6%.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла: