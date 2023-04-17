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Як виростуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчий рік

Фото: інфляція в Україні у 2023 році сповільниться до 20% ( Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 20,7%. Інфляційні настрої бізнесу покращилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на інфляцію 23,3%, у третьому кварталі - 25,2%, у другому кварталі - 21,7%, у першому кварталі - 8,7%.

Порівняно з попереднім кварталом зросла частка респондентів, які очікують на інфляцію до 20,0% (на 9,1 п. п. - до 46,8%). Істотно зменшилася частка тих, хто очікує інфляцію, понад 30,0% (на 12,1 п. п. - до 16,2%).

Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін залишаються військові дії (зазначили 88,4% респондентів).

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня - 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар.

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