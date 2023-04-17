Как вырастут цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайший год

При этом в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал инфляцию 23,3%, в третьем квартале - 25,2%, во втором квартале - 21,7%, в первом квартале - 8,7%.

По сравнению с предыдущим кварталом возросла доля респондентов, ожидающих инфляцию до 20,0% (на 9,1 п. п. - до 46,8%). Существенно уменьшилась доля ожидающих инфляцию свыше 30,0% (на 12,1 п. п. - до 16,2%).

Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (указали 88,4% респондентов).

Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января - 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.