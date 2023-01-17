Як виростуть ціни в Україні: прогноз на 12 місяців

У першому кварталі 2022 року інфляція очікувалася на рівні 8,7%, у другому кварталі – 21,7%, у третьому - 25,2%.

При цьому 71,8% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін протягом наступних 12 місяців не перевищить 30,0% (у попередньому опитуванні так вважали 69,0%). Частка респондентів, які очікують, що інфляція не перевищить 20,0%, зросла до 37,6% із 28,3% у попередньому опитуванні

Найвагоміший фактор для зростання споживчих цін - військові дії (зазначили 89,2% респондентів). Істотно посилився вплив чинника "витрати на виробництво" (на 7,8 в.п. до 65,8% відповідей). Очікується послаблення впливу на зростання цін від курсового фактора (71,3% відповідей) порівняно з 77,9% у ІІІ кварталі 2022 року).

Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.