Как вырастут цены в Украине: прогноз на 12 месяцев

В первом квартале 2022 года инфляция ожидалась на уровне 8,7%, во втором квартале - 21,7%, в третьем - 25,2%.

При этом 71,8% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 30,0% (в предыдущем опросе так считали 69,0%). Доля респондентов, ожидающих, что инфляция не превысит 20,0%, выросла до 37,6% с 28,3% в предыдущем опросе

Самый весомый фактор для роста потребительских цен - военные действия (указали 89,2% респондентов). Существенно усилилось влияние фактора "затраты на производство" (на 7,8 п.п. до 65,8% ответов). Ожидается ослабление влияния на рост цен от курсового фактора (71,3% ответов) по сравнению с 77,9% в III квартале 2022 года).

Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября до 30 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.