Як виростити кабачки-гіганти: ось що радять досвідчені городники

Липень - найвідповідальніший період у вирощуванні кабачків, коли вони активно формують плоди. Якщо правильно доглядати за рослинами саме зараз, можна отримати врожай великих, здорових овочів.

РБК-Україна пропонує прості поради, які допоможуть значно покращити врожайність без зайвих зусиль.

Правильне освітлення

Кабачки потребують багато сонця, щонайменше 6-8 годин на добу. Тому ділянку для посадки слід вибирати максимально відкриту, без тіні від дерев або будівель.

Недостатнє освітлення сповільнює ріст плодів і робить їх дрібнішими. Важливо також не загущувати посадки - кожна рослина має мати достатньо простору.

Режим поливу

У липні кабачки особливо потребують вологи, адже спека пришвидшує випаровування води. Поливайте рослини 2-3 рази на тиждень по 5-10 літрів на квадратний метр.

Найкраще робити це рано вранці або ввечері, коли сонце не таке активне. Завжди поливайте під корінь, щоб уникнути грибкових хвороб на листі.

Мульчування ґрунту

Мульча допомагає зберігати вологу, знижує ріст бур’янів та запобігає перегріванню ґрунту. Для мульчування можна використовувати солому, скошену траву, тирсу або перегній. Шар мульчі повинен бути приблизно 5 см.

Підживлення для зростання

Кабачки активно споживають поживні речовини з ґрунту, тож їм потрібні регулярні підживлення. Після цвітіння рослинам слід дати фосфорно-калійні добрива з мінімальним вмістом азоту.

Раз на два тижні можна додавати золу або настій коров’яку. Таке живлення сприяє росту саме плодів, а не листя.

Кабачки різних сортів можуть мати різні розміри (фото: Pixabay)

Обрізка зайвого листя

Надмірна кількість листя може заважати сонцю проникати до плодів і ускладнює запилення. Важливо видаляти нижні та пожовклі листки, які лише забирають енергію.

Це покращить вентиляцію і зменшить ризик захворювань. До того ж, рослина спрямовуватиме сили на формування більших кабачків.

Вертикальне вирощування

Кабачки можна вирощувати вертикально, підв’язуючи рослини до опор або сіток.

Це дозволяє зекономити місце і зменшує контакт плодів із ґрунтом. Завдяки цьому вони менше псуються, залишаються чистими і рівними. Вертикальне вирощування також покращує провітрювання рослини.

Своєчасний збір плодів

Не варто залишати кабачки на кущі занадто довго, інакше вони стануть твердими й переспілими. Регулярний збір стимулює утворення нових плодів і підвищує загальний врожай. Чим частіше збираєте - тим більший шанс отримати ще більше кабачків.