Как вырастить кабачки-гиганты: вот что советуют опытные огородники

Июль - самый ответственный период в выращивании кабачков, когда они активно формируют плоды. Если правильно ухаживать за растениями именно сейчас, можно получить урожай крупных, здоровых овощей.

Правильное освещение

Кабачки нуждаются в большом количестве солнца, по меньшей мере 6-8 часов в сутки. Поэтому участок для посадки следует выбирать максимально открытый, без тени от деревьев или построек.

Недостаточное освещение замедляет рост плодов и делает их более мелкими. Важно также не загущать посадки - каждое растение должно иметь достаточно пространства.

Режим полива

В июле кабачки особенно нуждаются во влаге, ведь жара ускоряет испарение воды. Поливайте растения 2-3 раза в неделю по 5-10 литров на квадратный метр.

Лучше всего делать это рано утром или вечером, когда солнце не такое активное. Всегда поливайте под корень, чтобы избежать грибковых болезней на листьях.

Мульчирование почвы

Мульча помогает сохранять влагу, снижает рост сорняков и предотвращает перегрев почвы. Для мульчирования можно использовать солому, скошенную траву, опилки или перегной. Слой мульчи должен быть примерно 5 см.

Подкормки для роста

Кабачки активно потребляют питательные вещества из почвы, поэтому им нужны регулярные подкормки. После цветения растениям следует дать фосфорно-калийные удобрения с минимальным содержанием азота.

Раз в две недели можно добавлять золу или настой коровяка. Такое питание способствует росту именно плодов, а не листьев.

Кабачки разных сортов могут иметь разные размеры (фото: Pixabay)

Обрезка лишних листьев

Чрезмерное количество листьев может мешать солнцу проникать к плодам и затрудняет опыление. Важно удалять нижние и пожелтевшие листья, которые только забирают энергию.

Это улучшит вентиляцию и уменьшит риск заболеваний. К тому же, растение будет направлять силы на формирование больших кабачков.

Вертикальное выращивание

Кабачки можно выращивать вертикально, подвязывая растения к опорам или сеткам.

Это позволяет сэкономить место и уменьшает контакт плодов с почвой. Благодаря этому они меньше портятся, остаются чистыми и ровными. Вертикальное выращивание также улучшает проветривание растения.

Своевременный сбор плодов

Не стоит оставлять кабачки на кусте слишком долго, иначе они станут твердыми и перезрелыми. Регулярный сбор стимулирует образование новых плодов и повышает общий урожай. Чем чаще собираете - тем больше шанс получить еще больше кабачков.