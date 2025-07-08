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Стережіться цих 8 помилок: чого не варто робити садівникам і городникам у липні

Вівторок 08 липня 2025 17:44
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Стережіться цих 8 помилок: чого не варто робити садівникам і городникам у липні Які головні помилки садівників та городників у липні (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Липень - найспекотніший місяць у саду та на городі, але саме в цей час неправильні дії можуть зіпсувати весь урожай. Однак після цвітіння важливо не знизити оберти й вибрати лише корисні для рослин заходи.

РБК-Україна розглядає 8 помилок у саду та на городі, яких краще уникати в липні.

Забути про догляд за суницею після збору ягід

У липні, відразу після врожаю, важливо підгодувати суницю, щоб відновити її сили. Пропуск цього етапу позбавляє рослини шансів на повноцінне відновлення.

Також не варто чекати спеки: при обрізанні в спеку кущі відчують подвійний стрес. Обрізані вусики та хворе листя видаляють у похмуру погоду, щоб уникнути травм і опіків.

Поливати город неправильно

У спеку рослини особливо чутливі до якості води, тому холодна вода з колодязя може спричинити шок. Полив у найспекотніші години (з 12 до 17 години) - пусте витрати води й ризик опіків на листі.

Якщо поливати мало, волога не досягає до кореневої системи. Надмірний полив - ще гірше, бо викликає загнивання коренів і хвороби.

Залишати пусті грядки без рослин

Після збору редису чи зелень, грядки часто залишаються пустими - і тут одразу з'являються бур’яни. Вважається, що посадки в липні марні, тому ділянка пропадає даремно.

Проте варто сіяти редьку, дайкон, батун чи сидерати. Вони захистять ґрунт, а за 1–2 місяці їх можна скосити і закомпостувати, збагачуючи землю.

Перекопувати грядки

У липні перекопування - марна праця й шкода для ґрунту. Вона руйнує верхній родючий шар і порушує баланс мікроорганізмів.

Перекопування потрібне лише восени - тоді ви виймаєте шкідників, які залишаться зимувати на поверхні й загинуть. За літо досить розпушення або поверхневої обробки міжрядь.

Стережіться цих 8 помилок: чого не варто робити садівникам і городникам у липніЛипень - часто не тільки збору урожаю, а й ще багатьох важливих справ (фото: Freepik)

Спалювати рослинні залишки

У посушливу пору спалювання залишків на городі може спричинити пожежу. Навіть невеликий вогонь та вітер - небезпечна суміш. Набагато безпечніше компостувати або вивозити сміття.

Залишати плоди на кущах

Залишені на кущах і деревах перезрілі овочі та фрукти втрачають смак і не зберігаються. Якщо урожай передбачає тривале зберігання, краще збирати трохи недоспілі плоди.

Багато з них дозрівають після збирання - томати, яблука, сливи. А ті, що переспіли, швидко втрачають товарний вигляд і смакові якості.

Збирати урожай в непридатну погоду

Вологі плоди, зібрані під час дощу або ранкової роси, часто псуються під час зберігання. Каплі води на поверхні сприяють розвитку гнилі.

Для картоплі найкращий час - теплий, сонячний і сухий день з легким вітром. Інші овочі краще зривають у вдень або до обіду, коли вони ще сухі.

Залишати погані плоди на грядці

Багато городників вважають, що погані плоди згодом перегниють і збагачують ґрунт. Але насправді вони можуть бути осередком інфекції й шкідників. Краще відразу збирати і утилізувати всі хворі або гнилі екземпляри.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".

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