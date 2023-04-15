Як випускникам з ТОТ вступити на безкоштовне навчання до вишів: пояснення

Випускники з тимчасово окупованих територій мають право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Випускники з тимчасово окупованих територій і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, мають право на навчання за держзамовленням у вищих навчальних закладах", - пише пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що для випускників ТОТ передбачено зарахування до закладів освіти за КВОТОЮ-2.

Що для цього необхідно: