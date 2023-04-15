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Как выпускникам из ВОТ поступить на бесплатное обучение в вузы: объяснение

Фото: как выпускникам из ВОТ поступить на бесплатное обучение в вузы: объяснение (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергей Пышкин

Выпускники с временно оккупированных территорий имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Выпускники с временно оккупированных территорий и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в высших учебных заведениях", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что для выпускников ВОТ предусмотрено зачисление в учебные заведения по КВОТОЙ-2.

Что для этого необходимо:

  • заявление на поступление можно подать онлайн, воспользовавшись электронным кабинетом поступающего;
  • регистрация личных электронных кабинетов начнется 1 июля 2023 года на вебсайте по ссылке;
  • поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно;
  • после зачисления поступающие с ВОТ могут заключить договор с учебным заведением в течение следующих трех месяцев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, сколько стоит обучение в лучших вузах Украины.

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