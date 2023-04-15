Как выпускникам из ВОТ поступить на бесплатное обучение в вузы: объяснение

Выпускники с временно оккупированных территорий имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
"Выпускники с временно оккупированных территорий и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в высших учебных заведениях", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что для выпускников ВОТ предусмотрено зачисление в учебные заведения по КВОТОЙ-2.
Что для этого необходимо:
Напомним, РБК-Украина писало о том, сколько стоит обучение в лучших вузах Украины.
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