Як вимикатимуть світло в регіонах України: оновлені графіки на сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, в Києві та області, а також в Дніпропетровській області будуть діяти графіки стабілізаційних відключень. А в Одесі та регіоні - екстрені вимкнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК і обленерго.

Далі за таким графіком:

" З 18.00 будуть відключені споживачі 3 черги за ГПВ, та підключені споживачі 2 черги", - повідомляють в " Сумиобленерго ".

З 08.00 до 20.00 діятиме режим - 4 години світла немає, 2 години є .

На 2 лютого диспетчером НЕК "Укренерго" доведені ліміти на кожну годину доби, згідно яких графік погодинних вимкнень в Івано-Франківській області виглядатиме наступним чином.

Перевірити інформацію про поточні відключення можна за посиланням .

"На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одеської області в регіоні продовжуються екстрені відключення світла ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ДТЕК, у регіоні продовжують діяти екстрені відключення світла після ракетної атаки РФ на Україну 26 січня.

"Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях ", - розповіли в ДТЕК .

"Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на 2 лютого. А саме:

Як повідомлялося, в Одеській області електрики завершили роботи на високовольтній лінії. Відновлення лінії забезпечить технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси.

Крім того, з середи, 1 лютого, у частині регіонів України запровадили нові графіки відключень світла. Найчастіше це оптимізація графіків, які діяли до цього.

Нагадаємо, по всій Україні перенесли так звані "дні без відключення світла". Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.

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