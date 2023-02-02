Как будут выключать свет в регионах Украины: обновленные графики на сегодня

Сегодня, 2 февраля, в Киеве и области, а также в Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений. А в Одессе и регионе - экстренные выключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК и облэнерго.

"С 18.00 будут отключены потребители 3 очереди за ГПО, и подключены потребители 2 очереди", - сообщают в "Сумыоблэнерго".

С 08.00 до 20.00 будет действовать режим - 4 часа света нет, 2 часа есть .

На 2 февраля диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений в Ивано-Франковской области будет выглядеть следующим образом.

Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке .

"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в регионе продолжаются экстренные отключения света ", - говорится в сообщении.

Как сообщает ДТЭК в регионе продолжают действовать экстренные отключения света после ракетной атаки РФ на Украину 26 января.

"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - рассказали в ДТЭК .

"Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 2 февраля. А именно:

Как сообщалось, в Одесской области электрики завершили работы на высоковольтной линии. Восстановление линии обеспечит техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы.

Кроме того, со среды, 1 февраля, в части регионов Украины ввели новые графики отключений света. Чаще всего это оптимизация действовавших до этого графиков.

Напомним, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.

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