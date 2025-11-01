Як виключатимуть світло у Києві 2 листопада: оприлюднено графіки
У Києві завтра, 2 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
У компанії поінформували, що 2 листопада світло планують відключати таким чином:
- 1.1 черга - світло буде весь день;
- 1.2 черга - світло буде весь день;
- 2.1 черга - світло буде весь день;
- 2.2 черга - світло буде весь день;
- 3.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 3.2 черга - світло буде весь день;
- 4.1 черга - світла не буде з 16:00 до 19:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:00;
- 5.1 черга - світло буде весь день;
- 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 18:30 до 22:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 18:30 до 22:00.
Відключення світла
Нагадаємо, що в "Укренерго" вже попередили, що 2 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Водночас час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися протягом дня.
Зазначимо, що причиною відключень є наслідки російських атак. Зокрема, з початку осені Росія посилила свої масштабні удари по енергетичних об'єктах України.
Головними цілями ворога знову теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші ключові об'єкт енергетичної системи нашої країни.