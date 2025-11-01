ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут выключать свет в Киеве 2 ноября: обнародованы графики

Суббота 01 ноября 2025 23:58
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 2 ноября: обнародованы графики Иллюстративное фото: киевлян предупредили об отключении света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве завтра, 2 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

В компании проинформировали, что 2 ноября свет планируют отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - свет будет весь день;
  • 1.2 очередь - свет будет весь день;
  • 2.1 очередь - свет будет весь день;
  • 2.2 очередь - свет будет весь день;
  • 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
  • 3.2 очередь - свет будет весь день;
  • 4.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00.

Отключение света

Напомним, что в "Укрэнерго" уже предупредили, что 2 ноября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. В то же время время время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня.

Отметим, что причиной отключений являются последствия российских атак. В частности, с начала осени Россия усилила свои масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Главными целями врага снова теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые объект энергетической системы нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Графики отключения света Киев
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН