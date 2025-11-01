Как будут выключать свет в Киеве 2 ноября: обнародованы графики
В Киеве завтра, 2 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
В компании проинформировали, что 2 ноября свет планируют отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - свет будет весь день;
- 1.2 очередь - свет будет весь день;
- 2.1 очередь - свет будет весь день;
- 2.2 очередь - свет будет весь день;
- 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
- 3.2 очередь - свет будет весь день;
- 4.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
- 5.1 очередь - свет будет весь день;
- 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00.
Отключение света
Напомним, что в "Укрэнерго" уже предупредили, что 2 ноября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. В то же время время время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня.
Отметим, что причиной отключений являются последствия российских атак. В частности, с начала осени Россия усилила свои масштабные удары по энергетическим объектам Украины.
Главными целями врага снова теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые объект энергетической системы нашей страны.