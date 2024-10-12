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Как вызвать службу 112 при проблемах со слухом: инструкция

Украина, Суббота 12 октября 2024 22:41
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Как вызвать службу 112 при проблемах со слухом: инструкция Фото: как вызвать службу 112 при проблемах со слухом в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, имеющие проблемы со слухом, могут вызвать службу 112. Для этого нужно выполнить всего три шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Лица с нарушениями слуха и речи также могут обратиться в службу 112 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как вызвать службу 112?

Для обращения в службу 112 через смартфон необходимо совершить несколько действий:

1. Написать сообщение "Видеопомощь" на номер 112.

2. После этого придет ответ с активной ссылкой на видеовызов.

3. Нажмите на ссылку. Появится запрос от службы 112 о доступе к микрофону и камере. Затем предоставить разрешение.

После этого можно будет общаться с оператором на жестовом языке.

Также любую экстренную службу можно вызвать с помощью одного СМС на бесплатный короткий номер 112.

Важно

Единственный телефонный номер 112 бесплатный и работает со всеми экстренными службами:

  • службой спасения (телефонный номер 101);
  • полицией (телефонный номер 102);
  • скорой медицинской помощью (телефонный номер 103);
  • аварийной службой газа (телефонный номер 104).

Вызов "скорой" в Украине

С 2021 года в Украине поменялись правила вызова скорой медицинской помощи.

В связи с этим был составлен перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".

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