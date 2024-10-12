Как вызвать службу 112 при проблемах со слухом: инструкция
Украинцы, имеющие проблемы со слухом, могут вызвать службу 112. Для этого нужно выполнить всего три шага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Лица с нарушениями слуха и речи также могут обратиться в службу 112 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Как вызвать службу 112?
Для обращения в службу 112 через смартфон необходимо совершить несколько действий:
1. Написать сообщение "Видеопомощь" на номер 112.
2. После этого придет ответ с активной ссылкой на видеовызов.
3. Нажмите на ссылку. Появится запрос от службы 112 о доступе к микрофону и камере. Затем предоставить разрешение.
После этого можно будет общаться с оператором на жестовом языке.
Также любую экстренную службу можно вызвать с помощью одного СМС на бесплатный короткий номер 112.
Важно
Единственный телефонный номер 112 бесплатный и работает со всеми экстренными службами:
- службой спасения (телефонный номер 101);
- полицией (телефонный номер 102);
- скорой медицинской помощью (телефонный номер 103);
- аварийной службой газа (телефонный номер 104).
Вызов "скорой" в Украине
С 2021 года в Украине поменялись правила вызова скорой медицинской помощи.
В связи с этим был составлен перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".
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