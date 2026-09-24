Як викликати екстрену медичну допомогу під час обстрілів та тривог: роз'яснення МОЗ

Коли приїде "швидка"

Підстави для виїзду бригади визначені наказом МОЗ №583 від 26 березня 2021 року. Виклик можна зробити за номером 103, номером системи екстреної допомоги 112 або за допомогою інших засобів зв'язку.

Коли людина телефонує, диспетчер спочатку оцінює ситуацію. Якщо є ознаки екстреного стану, до пацієнта направляють бригаду. В інших випадках диспетчер може надати рекомендації телефоном або порадити звернутися до відповідного медичного закладу.

"Швидку" потрібно викликати, зокрема, у таких випадках:

людина втратила свідомість або має порушення свідомості;

виникли судоми;

раптово порушилося або відсутнє дихання;

з'явився раптовий біль у грудях;

виник сильний головний біль із запамороченням або нудотою;

раптово погіршився зір;

виникли порушення мовлення або слабкість у кінцівках;

є гіпо- або гіперглікемічна кома;

виник гострий біль у животі або попереку;

є сильна зовнішня кровотеча, блювання кров'ю або кровохаркання;

є ознаки внутрішньої кровотечі;

виникли ускладнення вагітності, зокрема передчасні пологи чи кровотеча;

сталася анафілактична реакція;

людину вкусила змія або павук;

є травма, яка загрожує життю;

стався нещасний випадок;

є небезпечний для життя тепловий удар або переохолодження;

виникла асфіксія, зокрема через утоплення, стороннє тіло в дихальних шляхах чи удушення;

сталася надзвичайна ситуація;

виник гострий психічний розлад із небезпечною для людини або оточення поведінкою;

є інший стан, який загрожує життю або здоров'ю.

Бригада також може приїхати за запитом керівника іншої бригади, якщо для допомоги потрібне додаткове підсилення.



Коли потрібно викликати "швидку" (інфографіка МОЗ)

Що сказати диспетчеру

Під час виклику потрібно відповісти на всі запитання диспетчера. Насамперед важливо назвати точну адресу: населений пункт, вулицю, номер будинку, а за можливості також номер квартири, поверх, під'їзд і код на дверях.

Якщо точну адресу назвати неможливо, потрібно пояснити, як дістатися до місця, і назвати відомі орієнтири.

Також диспетчеру потрібно повідомити:

ім'я, прізвище, стать і вік пацієнта, а якщо паспортні дані невідомі - стать та приблизний вік;

які саме симптоми або скарги має людина;

хто телефонує та з якого номера;

про можливі загрози для життя і здоров'я медиків.

За можливості потрібно забезпечити бригаді вільний доступ до пацієнта, ізолювати тварин, які можуть завадити медикам, і допомогти з транспортуванням людини до санітарного автомобіля.

Якщо пацієнта доставляють до лікарні, бажано мати документ, який посвідчує його особу.

Що робити під час повітряної тривоги та обстрілів

Диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги приймають та опрацьовують виклики безперервно, у тому числі під час повітряних тривог.

Водночас під час обстрілів прибуття бригади залежить від інформації про безпеку доступу до місця події. Тобто медики можуть приїхати лише тоді, коли маршрут і місце виклику є доступними з урахуванням безпекової ситуації.

МОЗ також закликає водіїв пропускати автомобілі "швидкої" на дорогах. Це дає медикам можливість швидше дістатися до пацієнтів, які потребують допомоги.

У яких випадках "швидку" не викликають

Екстрена медична допомога не призначена для планових процедур або ситуацій, які не є екстреними.

Бригада не виїжджає:

для виконання планових призначень сімейного лікаря;

для ін'єкцій, інфузій, перев'язок, планової заміни катетерів, зондів та інших планових процедур;

при загостренні хронічного захворювання, якщо стан людини не потребує екстреної допомоги;

для стоматологічної допомоги;

для видалення кліщів;

для видачі лікарняних, рецептів та різних довідок, зокрема про стан здоров'я;

для проведення судово-медичних висновків;

для транспортування померлих до патолого-анатомічних відділень або бюро судово-медичної експертизи.

У таких випадках диспетчер може переадресувати звернення та порадити, до якого медичного закладу потрібно звернутися.

Як диспетчер може допомогти до приїзду медиків

Якщо це необхідно, диспетчер може залишатися на зв'язку та давати людині рекомендації щодо домедичної допомоги і базової підтримки життя до приїзду бригади.

Якщо ситуація нестандартна або виник конфлікт щодо виклику, людина може звернутися до старшого чергового медичного працівника оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У разі агресивної поведінки пацієнта або людей поруч, зокрема через алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння або гострий психічний розлад, медики можуть надавати допомогу та транспортувати пацієнта у супроводі поліції.