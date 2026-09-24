Как вызвать экстренную медицинскую помощь во время обстрелов и тревог: разъяснение Минздрава

Бригады экстренной медицинской помощи в Украине сейчас работают не только с обычными вызовами, но и регулярно выезжают на последствия российских атак. В то же время медики учитывают, безопасно ли ехать на места обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Основания для выезда бригады определены приказом Минздрава №583 от 26 марта 2021 года. Вызов можно совершить по номеру 103, номеру системы экстренной помощи 112 или с помощью других средств связи.
Когда человек звонит по телефону, диспетчер сначала оценивает ситуацию. Если есть признаки экстренного состояния, к пациенту направляют бригаду. В других случаях диспетчер может предоставить рекомендации по телефону или посоветовать обратиться в соответствующее медицинское учреждение.
"Скорую" нужно вызывать, в частности, в следующих случаях:
Бригада может приехать по запросу руководителя другой бригады, если для помощи требуется дополнительное усиление.
Когда нужно вызвать "скорую" (инфографика Минздрава)
Во время вызова необходимо ответить на все вопросы диспетчера. В первую очередь важно назвать точный адрес: населенный пункт, улицу, номер дома, а по возможности также номер квартиры, этаж, подъезд и код на дверях.
Если точный адрес назвать невозможно, нужно объяснить, как добраться до места и назвать известные ориентиры.
Также диспетчеру нужно сообщить:
По возможности нужно обеспечить бригаде свободный доступ к пациенту, изолировать животных, которые могут помешать медикам, и помочь с транспортировкой человека в санитарный автомобиль.
Если пациента доставляют в больницу, желательно иметь документ, удостоверяющий его личность.
Диспетчерские службы центров экстренной медицинской помощи принимают и обрабатывают вызовы непрерывно, в том числе во время воздушных тревог.
В то же время при обстреле прибытия бригады зависит от информации о безопасности доступа к месту происшествия. То есть медики могут приехать только тогда, когда маршрут и место вызова доступны с учетом ситуации безопасности.
Минздрав также призывает водителей пропускать автомобили "скорой" на дорогах. Это дает медикам возможность быстрее добраться до пациентов, нуждающихся в помощи.
Экстренная медицинская помощь не предназначена для плановых процедур или ситуаций, не являются экстренными.
Бригада не выезжает:
В таких случаях диспетчер может переадресовать обращение и посоветовать, в какое медицинское учреждение следует обратиться.
Если это необходимо, диспетчер может оставаться на связи и давать человеку рекомендации по медицинской помощи и базовой поддержке жизни до приезда бригады.
Если ситуация нестандартная или возник конфликт по вызову, человек может обратиться к старшему дежурному медицинскому работнику оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В случае агрессивного поведения пациента или людей рядом, в частности из-за алкогольного, наркотического или токсического опьянения или острого психического расстройства, медики могут оказывать помощь и транспортировать пациента в сопровождении полиции.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве планируется ввести дополнительные выплаты работникам экстренной медицинской помощи за работу во время воздушных тревог и на местах российских ударов. Размер доплаты будет зависеть от условий и фактического времени работы медиков.
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