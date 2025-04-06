UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як виглядають зруйнований бізнес-центр і склади після атаки на Київ: з'явилися фото

Фото: з'явились фото наслідків атаки балістики на Київ 6 квітня (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Київ балістикою. Одна людина загинула, ще троє постраждали, є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото наслідків, які публікують ДСНС, МВС України та голова Київської міської військової адміністрації (КМВA) Тимура Ткаченка.

"Київ. Унаслідок ворожої атаки на столицю 1 людина загинула, 3 постраждали", - пишуть правоохоронці.

Рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Уточнимо, що троє людей постраждали в Дарницькому районі. Чоловік загинув там же, потрапивши в район епіцентру вибуху.

 

Наслідки атаки РФ на Київ

Як розповів Ткаченко, внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва.

Дарницький район

  • пожежа в нежитловій будівлі;
  • також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району, є пошкоджені та знищені автомобілі, рятувальники ліквідували займання.

Оболонський район

  • пожежа в меблевому цеху на значній площі (1500 м.кв). На місці працюють рятувальники;
  • частково зруйновано 3-5 поверхи бізнес-центру.

Соломʼянський район

  • внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками;
  • внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі, силами рятувальників пожежу швидко ліквідували.

Атака РФ на Київ

Рано вранці в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Уточнимо, що загалом, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, остання комбінована атака РФ із застосуванням "Калібрів" і балістики була місяць тому, 7 березня. А Київ балістичними ракетами окупанти атакували близько двох місяців тому, 12 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніОбстріли Києва