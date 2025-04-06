Як виглядають зруйнований бізнес-центр і склади після атаки на Київ: з'явилися фото

Атака РФ на Київ

Рано вранці в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Уточнимо, що загалом, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, остання комбінована атака РФ із застосуванням "Калібрів" і балістики була місяць тому, 7 березня. А Київ балістичними ракетами окупанти атакували близько двох місяців тому, 12 лютого.

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