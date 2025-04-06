Как выглядят разрушенный бизнес-центр и склады после атаки на Киев: появились фото

Атака РФ на Киев

Рано утром воскресенья, 6 апреля, российские войска на фоне атаки дронов, обстреляли Украину еще и баллистикой.

В большинстве регионов была объявлена тревога по этой причине, а в Киеве гремели сильные взрывы.

Уточним, что в общей сложности, начиная с вечера 5 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву и не только, читайте в материале РБК-Украина.

Напоним, последняя комбинированная атака РФ с применением "Калибров" и баллистики была месяц назад, 7 марта. А Киев баллистическими ракетами оккупанты атаковали около двух месяцев назад, 12 февраля.

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