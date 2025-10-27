Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає тренди

Який "лук" вибрала Мерзлікіна

В її вбранні переважають відтінки білого, бежевого, коричневого й охри. Така гама має спокійний, але водночас елегантний і актуальний вигляд.

Саме подібні природні кольори дизайнери називають головним трендом цього сезону - вони надають образу природності та тепла.

Основу "луку" формує багатошаровість. На одному з фото Ольга позує з філіжанкою кави в подовженому жакеті кольору кемел. Класичний крій і пряма лінія плечей створюють відчуття структури, тоді як м'який відтінок додає жіночності.

Під піджаком - базовий лонгслів у теплих коричневих тонах, що підтримує монохромну гаму верхньої частини образу.

Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

На іншому фото Мерзлікіна з'являється в шкіряному бомбері. Модель виконана з насичено-коричневої шкіри та з широким коміром. Такий фасон зараз на піку популярності: він надає вбранню грубості, створюючи ефект вуличної розслабленості.

Особливу увагу привертає низ образу - білі джинси прямого крою. Це сміливе, але дуже свіже рішення для осіннього сезону. Світлий низ надає контрасту і візуально освітлює загальний образ.

Доповнює ансамбль широкий шкіряний коричневий пояс, який акцентує на талії та формує чітку силуетну лінію.

Завершує образ пара стильних чобіт - так звані байкерські чоботи. Вони мають загострений носок і виконані в теплому коричневому відтінку, який чудово поєднується з рештою колірної гами.

Колишня Розового показала модний лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинси заправлені всередину чобіт - це трендовий прийом, який робить образ більш сучасним і додає характеру.

Аксесуари Ольги мінімалістичні, але добре продумані. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі, які пасують до відтінків її вбрання.

Такий "лук" підійде для повсякденних міських виходів, зустрічей або подорожей.

Мерзлікіна продемонструвала, що модний осінній гардероб не обов'язково має бути яскравим - достатньо правильних відтінків, текстур і впевненості у власному стилі.

Ольга Мерзлікіна показала модний лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Як повторити образ Мерзлікіної

1. Виберіть базову колірну гаму

Секрет гармонійного образу - у поєднанні нейтральних відтінків. Бежевий, білий, коричневий і чорний створюють природну і теплу гаму, яка пасує більшості типів зовнішності.

2. Додайте в образ структурності за допомогою жакета або шкіряної куртки

Подовжений піджак прямого крою або oversize-бомбер - головні акценти цього сезону. Вони формують силует і надають образу глибини.

3. Не бійтеся білого в осінньому гардеробі

Білі або кремові джинси - це свіжий, модний вибір. Вони мають стильний вигляд навіть у похмурі дні та створюють контрастність із темним верхом.

4. Акцент зробіть на деталях

Широкий пояс допоможе підкреслити талію і збалансувати об'єми верхнього одягу. Виберіть варіант у відтінку взуття - це зробить образ більш цілісним.

5. Завершіть "лук" стильними чоботами

Високі "козаки" або байкерські чоботи з гострим носком - універсальне взуття для осені. Вони надають образу впевненості та створюють настрій.

Порада: доповніть аутфіт окулярами в теплій оправі та простими прикрасами. Це додасть стриманого шику і дасть змогу виглядати модно без зайвих зусиль.

Мерзлікіна продемонструвала лук на осінь (фото: instagram.com/oliamerzlikina)