Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає тренди

Ольга Мерзлікіна, колишня дружина Віктора Розового, продемонструвала стильний осінній образ у стилі casual. Її "лук" - це гармонійне поєднання класичних елементів із сучасними трендами - багатошаровістю, нейтральною палітрою та акцентним взуттям.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
В її вбранні переважають відтінки білого, бежевого, коричневого й охри. Така гама має спокійний, але водночас елегантний і актуальний вигляд.
Саме подібні природні кольори дизайнери називають головним трендом цього сезону - вони надають образу природності та тепла.
Основу "луку" формує багатошаровість. На одному з фото Ольга позує з філіжанкою кави в подовженому жакеті кольору кемел. Класичний крій і пряма лінія плечей створюють відчуття структури, тоді як м'який відтінок додає жіночності.
Під піджаком - базовий лонгслів у теплих коричневих тонах, що підтримує монохромну гаму верхньої частини образу.
На іншому фото Мерзлікіна з'являється в шкіряному бомбері. Модель виконана з насичено-коричневої шкіри та з широким коміром. Такий фасон зараз на піку популярності: він надає вбранню грубості, створюючи ефект вуличної розслабленості.
Особливу увагу привертає низ образу - білі джинси прямого крою. Це сміливе, але дуже свіже рішення для осіннього сезону. Світлий низ надає контрасту і візуально освітлює загальний образ.
Доповнює ансамбль широкий шкіряний коричневий пояс, який акцентує на талії та формує чітку силуетну лінію.
Завершує образ пара стильних чобіт - так звані байкерські чоботи. Вони мають загострений носок і виконані в теплому коричневому відтінку, який чудово поєднується з рештою колірної гами.
Джинси заправлені всередину чобіт - це трендовий прийом, який робить образ більш сучасним і додає характеру.
Аксесуари Ольги мінімалістичні, але добре продумані. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі, які пасують до відтінків її вбрання.
Такий "лук" підійде для повсякденних міських виходів, зустрічей або подорожей.
Мерзлікіна продемонструвала, що модний осінній гардероб не обов'язково має бути яскравим - достатньо правильних відтінків, текстур і впевненості у власному стилі.
1. Виберіть базову колірну гаму
Секрет гармонійного образу - у поєднанні нейтральних відтінків. Бежевий, білий, коричневий і чорний створюють природну і теплу гаму, яка пасує більшості типів зовнішності.
2. Додайте в образ структурності за допомогою жакета або шкіряної куртки
Подовжений піджак прямого крою або oversize-бомбер - головні акценти цього сезону. Вони формують силует і надають образу глибини.
3. Не бійтеся білого в осінньому гардеробі
Білі або кремові джинси - це свіжий, модний вибір. Вони мають стильний вигляд навіть у похмурі дні та створюють контрастність із темним верхом.
4. Акцент зробіть на деталях
Широкий пояс допоможе підкреслити талію і збалансувати об'єми верхнього одягу. Виберіть варіант у відтінку взуття - це зробить образ більш цілісним.
5. Завершіть "лук" стильними чоботами
Високі "козаки" або байкерські чоботи з гострим носком - універсальне взуття для осені. Вони надають образу впевненості та створюють настрій.
Порада: доповніть аутфіт окулярами в теплій оправі та простими прикрасами. Це додасть стриманого шику і дасть змогу виглядати модно без зайвих зусиль.
Вас може зацікавити