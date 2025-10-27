Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает тренды

Какой "лук" выбрала Мерзликина

В ее наряде преобладают оттенки белого, бежевого, коричневого и охры. Такая гамма выглядит спокойно, но вместе с тем элегантно и актуально.

Именно подобные природные цвета дизайнеры называют главным трендом этого сезона - они придают образу естественности и тепла.

Основу "лука" формирует многослойность. На одном из фото Ольга позирует с чашкой кофе в удлиненном жакете цвета кэмел. Классический крой и прямая линия плеч создают ощущение структуры, в то время как мягкий оттенок придает женственности.

Под пиджаком - базовый лонгслив в теплых коричневых тонах, поддерживающий монохромную гамму верхней части образа.

Ольга Мерзликина (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

На другом фото Мерзликина появляется в кожаном бомбере. Модель выполнена из насыщенно-коричневой кожи и с широким воротником. Такой фасон сейчас на пике популярности: он придает наряду грубости, создавая эффект уличной расслабленности.

Особое внимание привлекает низ образа - белые джинсы прямого кроя. Это смелое, но очень свежее решение для осеннего сезона. Светлый низ придает контраст и визуально освещает общий образ.

Дополняет ансамбль широкий кожаный коричневый пояс, который акцентирует на талии и формирует четкую силуэтную линию.

Завершает образ пара стильных сапог - так называемые байкерские сапоги. Они имеют заостренный носок и выполнены в теплом коричневом оттенке, который прекрасно сочетается с остальной цветовой гаммой.

Бывшая Розового показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинсы заправлены внутрь сапогов - это трендовый прием, который делает образ более современным и придает характер.

Аксессуары Ольги минималистичные, но хорошо продуманные. Она дополнила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе, которые подходят к оттенкам ее наряда.

Такой "лук" подойдет для повседневных городских выходов, встреч или путешествий.

Мерзликина продемонстрировала, что модный осенний гардероб не обязательно должен быть ярким - достаточно правильных оттенков, текстур и уверенности в собственном стиле.

Ольга Мерзликина показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Как повторить образ Мерзликиной

1. Выберите базовую цветовую гамму

Секрет гармоничного образа - в сочетании нейтральных оттенков. Бежевый, белый, коричневый и черный создают естественную и теплую гамму, подходящую большинству типов внешности.

2. Добавьте в образ структурность с помощью жакета или кожаной куртки

Удлиненный пиджак прямого кроя или oversize-бомбер - главные акценты этого сезона. Они формируют силуэт и придают образу глубины.

3. Не бойтесь белого в осеннем гардеробе

Белые или кремовые джинсы – это свежий, модный выбор. Они выглядят стильно даже в пасмурные дни и создают контрастность с темным верхом.

4. Акцент сделайте на деталях

Широкий пояс поможет подчеркнуть талию и сбалансировать объемы верхней одежды. Выберите вариант в оттенке обуви - это сделает образ более цельным.

5. Завершите "лук" стильными сапогами

Высокие "козаки" или байкерские сапоги с острым носком - универсальная обувь для осени. Они придают образу уверенности и создают настроение.

Совет: дополните аутфит очками в теплой оправе и простыми украшениями. Это придаст сдержанному шику и позволит выглядеть модно без лишних усилий.

Мерзликина продемонстрировала лук на осень (фото: instagram.com/oliamerzlikina)