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Як виглядав російський літак А-50 перед атакою на аеродром у Білорусі: супутниковий знімок

Ілюстративне фото: з'явився супутниковий знімок російського літака А-50 перед атакою на аеродром у Білорусі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Журналісти опублікували супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" за тиждень до того, як його, ймовірно, атакували білоруські партизани та пошкодили російський розвідувальний літак А-50.

Про це пише РБК-Україна з посилання на білоруську службу "Радіо Свобода".

знімку видно орієнтовне розташування російських винищувачів МІГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також ворожого літака-розвідника

Нагадаємо, вчора вранці на аеродромі "Мачулищі" прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що білоруські партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Голову громадської організації колишніх білоруських силовиків ByPol ​​Олександр Азаров заявив, що літак А-50 після пошкоджень більше не полетить.

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