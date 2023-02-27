Як виглядав російський літак А-50 перед атакою на аеродром у Білорусі: супутниковий знімок

Журналісти опублікували супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" за тиждень до того, як його, ймовірно, атакували білоруські партизани та пошкодили російський розвідувальний літак А-50.
Про це пише РБК-Україна з посилання на білоруську службу "Радіо Свобода".
знімку видно орієнтовне розташування російських винищувачів МІГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також ворожого літака-розвідника
Нагадаємо, вчора вранці на аеродромі "Мачулищі" прогриміли вибухи.
Пізніше стало відомо, що білоруські партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
Голову громадської організації колишніх білоруських силовиків ByPol Олександр Азаров заявив, що літак А-50 після пошкоджень більше не полетить.
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