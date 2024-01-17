У Житомирі збудують безкоштовне житло для переселенців: фото

Чотири багатоповерхівки на 116 квартир збудують у межах програми "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні", яку фінансує ЄС. Програма реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації "НЕФКО". Крім Житомира, до по програми увійшли 5 міст: Дубно, Ковель, Львів, Макарів та Чернівці.

Всі квартири у комплексі будуть одно- та двокімнатними, а загалом там зможуть безплатно жити 400 переселенців. Передбачено, що житло надаватимуть із чистовим оздобленням приміщень, з мінімальним меблюванням та побутовою технікою. Усі квартири на першому поверсі будуть інклюзивними – із пристосованими санвузлами та поручнями. У підвалі одного з будинків буде обладнане велике укриття для всіх мешканків комплексу.

Для мешканків облаштують прибудинкову територію: паркувальні місця, дитячий майданчик, зелені зони і зони відпочинку всередині кварталу.

Фото: Попередня візуалізація проекту у Житомирі (zt-rada.gov.ua)

Нові будинки будуть енергоефективними – на дахах встановлять сонячні панелі, опалення квартир забезпечать твердопаливні котельні.

За вимогою Євросоюзу, нове житло у 10 років перебуватиме у комунальній власності міста, а користуватися ним будуть вразливі люди.