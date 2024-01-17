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У Житомирі збудують безкоштовне житло для переселенців: фото

Фото: Попередній вигляд комплексу (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Житомирі за підримки ЄС у 2024 році планують побудувати житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Безплатні квартири у багатоповерхівках зможуть отримати 400 переселенців.

Як виглядатиме нове соціальне житло та які зручності передбачені, РБК-Україна розповідає з посиланням на прес-службу Житомирської міськради.

Чотири багатоповерхівки на 116 квартир збудують у межах програми "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні", яку фінансує ЄС. Програма  реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації "НЕФКО". Крім Житомира, до по програми увійшли 5 міст: Дубно, Ковель, Львів, Макарів та Чернівці.

Всі квартири у комплексі будуть одно- та двокімнатними, а загалом там зможуть безплатно жити 400 переселенців. Передбачено, що житло надаватимуть із чистовим оздобленням приміщень, з  мінімальним меблюванням та побутовою технікою. Усі квартири на першому поверсі будуть інклюзивними – із пристосованими санвузлами та поручнями. У підвалі одного з будинків буде обладнане велике укриття для всіх мешканків комплексу.

Для мешканків облаштують прибудинкову територію: паркувальні місця, дитячий майданчик, зелені зони і зони відпочинку всередині кварталу.

 
Фото: Попередня візуалізація проекту у Житомирі (zt-rada.gov.ua)

Нові будинки будуть енергоефективними – на дахах встановлять сонячні панелі, опалення квартир забезпечать твердопаливні котельні.

За вимогою Євросоюзу, нове житло у 10 років перебуватиме у комунальній власності міста, а користуватися ним будуть вразливі люди. 

Нагадаємо, ми писали, що в Івано-Франківській області збудують два будинки на 200 квартир для переселенців. Нове соціальне житло планують звести на території Коломийської громади.

Також ми розповідали, що на Львівщині збудували багатоквартирний будинок для переселенців. У листопаді туди почали заселяти мешканців.

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Житомиржилье для переселенцев