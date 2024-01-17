RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев: фото

Фото: Предварительный вид комплекса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Житомире при поддержке ЕС в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.

Как будет выглядеть новое социальное жилье и какие удобства предусмотрены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Четыре многоэтажки на 116 квартир построят в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановления освобожденных городов в Украине", которую финансирует ЕС. Программа реализуется в управлении Северной экологической финансовой корпорации "НЕФКО". Кроме Житомира, в программу вошли 5 городов: Дубно, Ковель, Львов, Макаров и Черновцы.

Все квартиры в комплексе будут одно- и двухкомнатными, а там смогут бесплатно жить 400 переселенцев. Предусмотрено, что жилье будут предоставлять с чистовой отделкой помещений, минимальной меблировкой и бытовой техникой. Все квартиры на первом этаже будут инклюзивными – с приспособленными санузлами и поручнями. В подвале одного из домов будет оборудовано большое укрытие для всех жителей комплекса.

Для жильцов обустроят придомовую территорию: парковочные места, детскую площадку, зеленые зоны и зоны отдыха внутри квартала.

 
Фото: Предварительная визуализация проекта в Житомире (zt-rada.gov.ua)

Новые дома будут энергоэффективные – на крышах установят солнечные панели, отопление квартир обеспечат твердотопливные котельные.

По требованию Евросоюза новое жилье в 10 лет будет находиться в коммунальной собственности города, а пользоваться им будут уязвимые люди. 

Напомним, мы писали, чтов Ивано-Франковской области построят два дома на 200 квартир для переселенцев. Новое социальное жилье планируют построить на территории Коломыйской общины.

Также мы рассказывали, что во Львовской области построили многоквартирный дом для переселенцев. В ноябре туда стали заселять жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомиржилье для переселенцев