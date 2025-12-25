Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний "лук"

Лілія Ребрик показала святковий образ на Різдво 2025 від українського дизайнера Андре Тана. Чорно-біла сукня поєднує елегантність і легкість рухів та ідеально підходить для святкової вечірки або сімейного свята.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Особливості сукні

Сукня виконана в стилі Baby Doll із приталеним ліфом та пишною мініспідницею, що створює ефект легкості та руху. Ліф із квадратним вирізом поєднується з білою вставкою, яка підкреслює лінію плечей та освіжає обличчя.

Оксамитова тканина додає образу розкоші та святкового настрою, а багатошаровість завдяки білим елементам створює відчуття об’єму й динаміки.

Лілія Ребрик (скриншот)

Універсальність і практичність

Сукня підійде як для сімейного святкування, так і для корпоративу. Чорно-біла палітра поєднує стриманість і святковість одночасно, а фактурний оксамит робить образ теплим та розкішним.

Лілія Ребрик продемонструвала, що різдвяний та новорічний лук може бути елегантним і водночас актуальним, роблячи ставку на фасон та текстуру тканини, а не лише на яскраві кольори.

Ребрик показала сукню на Різдво та Новий рік (скриншот)

Додаткові акценти

Для завершення образу телеведуча обрала босоніжки на тонких ремінцях, що додає витонченості.

Легкий макіяж і мінімалістичні прикраси дозволяють сукні залишатися головним елементом лука, а можливість додати яскраві акценти забезпечує гнучкість стилю під будь-який святковий захід.

Лілія Ребрик задає тренди (скриншот)

Чому цей образ пасує для Різдва

Образ Лілії Ребрик ідеально підходить для Різдва завдяки поєднанню елегантності та святкової атмосфери. Чорно-біла палітра створює класичний і стриманий вигляд, а оксамитова тканина додає розкоші та тепла, що особливо доречно для зимових свят.

Фасон Baby Doll із приталеним ліфом і пишною спідницею не обмежує рухів, тож образ виглядає легким і грайливим - саме те, що потрібно для святкової вечірки або сімейного застілля.

Біла вставка у верхній частині ліфа підкреслює плечі та освіжає обличчя, додаючи образу сучасності.

Крім того, сукня легко поєднується з аксесуарами: босоніжки або туфлі на підборах і мінімалістичні прикраси роблять образ завершеним, а золоті деталі чи червона помада допоможуть додати яскравий святковий акцент.

Такий "лук" поєднує стриману класику та святковий шик, роблячи його універсальним рішенням для будь-якого різдвяного заходу.

"Лук" Лілії Ребрик (скриншот)