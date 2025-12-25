ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний "лук"

Четвер 25 грудня 2025 07:15
UA EN RU
Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний "лук" Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик показала святковий образ на Різдво 2025 від українського дизайнера Андре Тана. Чорно-біла сукня поєднує елегантність і легкість рухів та ідеально підходить для святкової вечірки або сімейного свята.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Особливості сукні

Сукня виконана в стилі Baby Doll із приталеним ліфом та пишною мініспідницею, що створює ефект легкості та руху. Ліф із квадратним вирізом поєднується з білою вставкою, яка підкреслює лінію плечей та освіжає обличчя.

Оксамитова тканина додає образу розкоші та святкового настрою, а багатошаровість завдяки білим елементам створює відчуття об’єму й динаміки.

Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний &quot;лук&quot;Лілія Ребрик (скриншот)

Універсальність і практичність

Сукня підійде як для сімейного святкування, так і для корпоративу. Чорно-біла палітра поєднує стриманість і святковість одночасно, а фактурний оксамит робить образ теплим та розкішним.

Лілія Ребрик продемонструвала, що різдвяний та новорічний лук може бути елегантним і водночас актуальним, роблячи ставку на фасон та текстуру тканини, а не лише на яскраві кольори.

Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний &quot;лук&quot;Ребрик показала сукню на Різдво та Новий рік (скриншот)

Додаткові акценти

Для завершення образу телеведуча обрала босоніжки на тонких ремінцях, що додає витонченості.

Легкий макіяж і мінімалістичні прикраси дозволяють сукні залишатися головним елементом лука, а можливість додати яскраві акценти забезпечує гнучкість стилю під будь-який святковий захід.

Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний &quot;лук&quot;Лілія Ребрик задає тренди (скриншот)

Чому цей образ пасує для Різдва

Образ Лілії Ребрик ідеально підходить для Різдва завдяки поєднанню елегантності та святкової атмосфери. Чорно-біла палітра створює класичний і стриманий вигляд, а оксамитова тканина додає розкоші та тепла, що особливо доречно для зимових свят.

Фасон Baby Doll із приталеним ліфом і пишною спідницею не обмежує рухів, тож образ виглядає легким і грайливим - саме те, що потрібно для святкової вечірки або сімейного застілля.

Біла вставка у верхній частині ліфа підкреслює плечі та освіжає обличчя, додаючи образу сучасності.

Крім того, сукня легко поєднується з аксесуарами: босоніжки або туфлі на підборах і мінімалістичні прикраси роблять образ завершеним, а золоті деталі чи червона помада допоможуть додати яскравий святковий акцент.

Такий "лук" поєднує стриману класику та святковий шик, роблячи його універсальним рішенням для будь-якого різдвяного заходу.

Як виглядати стильно на Різдво 2025: Лілія Ребрик показала ідеальний &quot;лук&quot;"Лук" Лілії Ребрик (скриншот)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія Ребрик Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну