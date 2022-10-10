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Як виглядає звільнений від росіян Святогірськ: фоторепортаж

Фото: Святогірськ отямлюється від російської окупації (РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

Святогірськ - це місто на півночі Донецької області, що розташоване на березі річки Сіверський Донець. Святогірськ перебував під окупацією з 6 червня, та 9 вересня українські захисники увійшли в місто.

Як живе Святогірськ після звільнення з-під російської окупації - у фоторепортажі РБК-Україна.

30 травня в результаті обстрілу Святогірська було пошкоджено Святогірську лавру. В результаті атаки загинули троє ченців, ще троє - зазнали поранень. 4 червня росіяни в черговий раз обстріляли територію Святогірської лаври та влучили в Всіхсвятський скит. В результаті обстрілу зайнялась пожежа, яка знищила скит вщент.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті зазнали руйнуваня чимало будівель. Від російських бомбардувань місцеві жителі ховались у церквах та монастирях.

У звільненні міста від російських загарбників брали участь бійці 126 батальону 112 бригади територіальної оборони міста Києва.

Бійці ТРО разом з 81 деснатно-штурмовою бригадою форсували річку Сіверський Донець, що знаходиться неподалік від Лаври.

Окрім того, нещодавно у Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 цивільного, які загиблі під час окупації. Коли місто контролювали росіяни, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Тепер усі тіла людей ідентифіковали та належним чином предали землі.

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