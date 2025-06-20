Росіяни вигадали цинічне виправдання удару КАБами по Херсонській ОВА

Окупанти зробили цинічну заяву про власну атаку та знищення будівлі Херсонської ОВА, що сталося 5 червня. Вони стверджують, що в будівлі обладміністрації був так званий "пункт управління безпілотниками" та "іноземні найманці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, 5 червня російські загарбники завдали потужного терористичного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Вже після цього "очільник" окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що в підвалі будівлі нібито знаходився пункт управління безпілотниками і "іноземні найманці".

У ЦПД наголосили, що це типова пропагандистська брехня, яка не має жодного стосунку до реальності.

Там пояснили, що будівля Херсонської ОВА давно не використовувалася, тому атака двома КАБ-снарядами не мала жодного сенсу з військового погляду. Справжня мета росіян - посіяти страх, тероризувати мирне населення і зробити місто небезпечним для життя.

"Виправдовуючи такі дії вигаданою воєнною доцільністю, насправді ворог прагне залякати людей і зробити Херсон непридатним для життя", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що ворог методично тероризує населення Херсона, обстрілюючи місто з усієї наявної зброї та влаштовуючи "полювання" на цивільних FPV-дронами.