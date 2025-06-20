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Росіяни вигадали цинічне виправдання удару КАБами по Херсонській ОВА

П'ятниця 20 червня 2025 13:47
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Росіяни вигадали цинічне виправдання удару КАБами по Херсонській ОВА Фото: росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Ірина Глухова

Окупанти зробили цинічну заяву про власну атаку та знищення будівлі Херсонської ОВА, що сталося 5 червня. Вони стверджують, що в будівлі обладміністрації був так званий "пункт управління безпілотниками" та "іноземні найманці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, 5 червня російські загарбники завдали потужного терористичного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Вже після цього "очільник" окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що в підвалі будівлі нібито знаходився пункт управління безпілотниками і "іноземні найманці".

У ЦПД наголосили, що це типова пропагандистська брехня, яка не має жодного стосунку до реальності.

Там пояснили, що будівля Херсонської ОВА давно не використовувалася, тому атака двома КАБ-снарядами не мала жодного сенсу з військового погляду. Справжня мета росіян - посіяти страх, тероризувати мирне населення і зробити місто небезпечним для життя.

"Виправдовуючи такі дії вигаданою воєнною доцільністю, насправді ворог прагне залякати людей і зробити Херсон непридатним для життя", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що ворог методично тероризує населення Херсона, обстрілюючи місто з усієї наявної зброї та влаштовуючи "полювання" на цивільних FPV-дронами.

Росіяни вигадали цинічне виправдання удару КАБами по Херсонській ОВА

Удар по Херсонській ОВА

Вранці, 5 червня, російські війська вдарили по центру Херсона чотирма керованими авіабомбами. Поцілили у будівлю обласної державної адміністрації й частково її зруйнували. Також тоді були пошкоджені будинки та магазини, які розташовані поряд.

Вже вдень російські війська завдали повторного удару по будівлі Херсонської ОВА. Її було знищено.

Інші вигадки росіян

Нещодавно у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку по Україні вночі 17 червня, заявивши про нібито удари "по об'єктах військово-промислового комплексу" у Київській та Запорізькій областях, а також про "досягнення мети ударів".

Насправді тільки у Києві загинуло 28 загиблих людей та постраждали ще 134.
Загалом у столиці було пошкоджено 26 освітніх закладів, зазнали руйнувань спортивні та мистецькі ліцеї, дитячі садочки, школи, а також професійно-технічні заклади у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Дніпровському та Святошинському районах.

18 червня у Києві було оголошено День жалоби.

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