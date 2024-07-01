Над Севастополем піднявся дим: у мережі пишуть про "приліт" у районі дислокації ППО (відео)

Ілюстративне фото: у Криму був "приліт" біля російської ППО (Getty Images)

У небі Севастополя сьогодні, 1 липня, увечері видніється дим. Ймовірно, у місті був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією каналу, у Севастополі було чути кілька гучних вибухів. Потім над містом здійнявся дим. Згідно з непідтвердженою інформацією, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона. Також у "Кримському вітрі" стверджують, що було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.