Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої Остапчука

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала стильний образ для ранньої осені, в якому поєднуються комфорт і актуальні модні тенденції. Головною родзинкою лука стало взуття - в'єтнамки на підборах.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Нотаріус і блогерка показала ідеальний образ для ранньої осені, в якому поєднуються комфорт і елегантність.
Стиль
Образ виконаний у мінімалістичному стилі з елементами кежуалу. Він підкреслює невимушеність і витонченість, оскільки використана нейтральна колірна гамма. Цей стиль універсальний і підходить як для прогулянок містом, так і для зустрічей або робочих буднів.
Колірна гама
В основі - поєднання бежевих і білих відтінків. Це гармонійна і спокійна комбінація, що робить образ м'яким і візуально дорогим. Бежевий светр додає затишку, а білі штани - свіжості.
Трикотажний светр
Об'ємний светр великої в'язки кольору кемел (теплий відтінок бежевого) - ідеальний вибір для перехідного сезону.
Штани
Широкі штани біло-молочного відтінку надають образу легкості та сучасності. Їхній вільний крій забезпечує зручність.
Сумка
Шкіряна сумка-портфель коричневого кольору добре доповнює образ, роблячи його більш структурованим.
Окуляри
Сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі - стильний і практичний акцент.
Взуття
Головним акцентом образу, що відображає актуальні модні тенденції, є взуття - в'єтнамки.
Цей тип взуття, що раніше асоціювався виключно з пляжним відпочинком, сьогодні є трендом теплої осені. Їх носять як з легкими сукнями, так і з більш "серйозними" речами, як на фото.
Взуття білого кольору, воно гармонійно поєднується з кольором штанів і підкреслює загальну ніжність образу. Такий вибір взуття демонструє, що мода стає практичнішою.
Збалансованість образу
Оскільки взуття досить виразне, має сенс обирати простіший одяг - прямі або широкі штани, мінісукні або шорти, лаконічний верх, щоб не перевантажити образ.
Кольори та матеріали
Чорний або нейтральний колір + натуральна шкіра або шкірозамінник, щоб вигляд був максимально дорогим. Металік або блиск - для вечірніх виходів.
Висота підборів
Краще - середній або низький, щоб зберегти комфорт. Високий може перетворити на вечірній образ, але й збільшує дискомфорт.
Сезонні обмеження
В'єтнамки на підборах - здебільшого варіант на літо та початок осені. Коли на вулиці стає прохолодніше, такі моделі можуть бути доречні в приміщеннях.
