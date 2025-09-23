Как выглядит трендовая обувь на теплую осень: пример от бывшей Остапчука

Какой "лук" выбрала Горняк

Нотариус и блогерша показала идеальный образ для ранней осени, в котором сочетаются комфорт и элегантность.

Стиль

Образ выполнен в минималистическом стиле с элементами кежуала. Он подчеркивает непринужденность и утонченность, так как использована нейтральная цветовая гамма. Этот стиль универсален и подходит как для прогулок по городу, так и для встреч или рабочих будней.

Цветовая гамма

В основе - сочетание бежевых и белых оттенков. Это гармоничная и спокойная комбинация, делающая образ мягким и визуально дорогим. Бежевый свитер добавляет уюта, а белые брюки - свежести.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Трикотажный свитер

Объемный свитер большой вязки цвета кэмел (теплый оттенок бежевого) - идеальный выбор для переходного сезона.

Брюки

Широкие брюки бело-молочного оттенка придают образу легкости и современности. Их свободный крой обеспечивает удобство.

Сумка

Кожаная сумка-портфель коричневого цвета хорошо дополняет образ, делая его более структурированным.

Очки

Солнцезащитные очки в черепаховой оправе - стильный и практичный акцент.

Обувь

Главным акцентом образа, отражающего актуальные модные тенденции, есть обувь - вьетнамки.

Этот тип обуви, ранее ассоциировавшийся исключительно с пляжным отдыхом, сегодня является трендом теплой осени. Их носят как с легкими платьями, так и с более "серьезными" вещами, как на фото.

Обувь белого цвета, она гармонично сочетается с цветом брюк и подчеркивает общую нежность образа. Такой выбор обуви демонстрирует, что мода становится практичнее.

Кристина Горняк показала модную обувь (фото: instagram.com/kristygor)

Как носить трендовые вьетнамки осенью 2025

Сбалансированность образа

Поскольку обувь достаточно выразительна, имеет смысл выбирать более простую одежду - прямые или широкие брюки, мини-платья или шорты, лаконичный верх, чтобы не перегрузить образ.

Цвета и материалы

Черный или нейтральный цвет + натуральная кожа или кожзам, чтобы вид был максимально дорогим. Металлик или блеск - для вечерних выходов.

Высота каблука

Лучше - средний или низкий, чтобы сохранить комфорт. Высокий может превратить в вечерний образ, но и увеличивает дискомфорт.

Сезонные ограничения

Вьетнамки на каблуке - в основном вариант на лето и начало осени. Когда на улице становится прохладнее, такие модели могут быть уместны в помещениях.

Как выглядит модная обувь на осень 2025 (фото: instagram.com/kristygor)