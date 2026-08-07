Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)

Стадіон після удару

Після російської атаки стадіон "Чорноморець" в Одесі зазнав помітних пошкоджень. На опублікованих кадрах видно пробоїни в даху арени, пошкоджені трибуни та вибите скління.

Удар зі спортивної інфраструктури стався вдень 7 серпня. За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждала щонайменше одна жінка. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Матч УПЛ перенесли

Атака відбулася напередодні матчу другого туру Української Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Колосом". Гра мала відбутися 8 серпня о 13:00 на одеському стадіоні.

Після оцінки наслідків удару дирекція арени вирішила перенести зустріч. В УПЛ повідомили, що рішення ухвалене через форс-мажорні обставини. Нову дату та час проведення матчу визначать додатково.

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко розповів про наслідки ворожої атаки до Одеси, зокрема удар по стадіону.