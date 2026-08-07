Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)

Стадион после удара

После российской атаки стадион "Черноморец" в Одессе получил заметные повреждения. На опубликованных кадрах видны пробоина в крыше арены, поврежденные трибуны и выбитое остекление.

Удар по спортивной инфраструктуре произошел днем 7 августа. По данным местных властей, в результате атаки пострадала как минимум одна женщина. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Матч УПЛ перенесли

Атака произошла накануне матча второго тура Украинской Премьер-лиги между "Черноморцем" и "Колосом". Игра должна была состояться 8 августа в 13:00 на одесском стадионе.

После оценки последствий удара дирекция арены приняла решение перенести встречу. В УПЛ сообщили, что решение принято из-за форс-мажорных обстоятельств. Новую дату и время проведения матча определят дополнительно.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко рассказал о последствиях вражеской атаки в Одессу, в частности об ударе по стадиону.