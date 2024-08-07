Як виглядає пункт пропуску "Суджа" на кордоні РФ: супутниковий знімок

На автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа", що в Курській області, супутник зафіксував значні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".
Зазначається, що знімок було зроблено вранці вівторка, 6 серпня. Він підтверджує те, що на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" в Курській області на кордоні з Україною є значні руйнування.
Однак наразі незрозуміло, чи йдеться про наслідки обстрілу зі сторони України, чи ударів дронами, чи, навпаки, пункт було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії.
Також варто зауважити, що поруч з пунктом пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа". Зазначається, що вона є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.
Вранці вівторка, 6 серпня, було зафіксовано масований обстріл російського міста Суджа. Пізніше місцева влада заявила, про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ" в Курській області. Там вже понад добу тривають бої. Заявляється, що нібито українські військові зайняли низку населених пунктів. Також проводиться евакуація росіян.
За даними джерел РБК-Україна, в тому районі дрон СБУ підбив гелікоптер Мі-28. Однак офіційно це поки що не підтверджено. Військово-політичне керівництво України ніяк не коментує ситуацію і не брало на себе причетності.
Більше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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