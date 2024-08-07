Як виглядає пункт пропуску "Суджа" на кордоні РФ: супутниковий знімок

Зазначається, що знімок було зроблено вранці вівторка, 6 серпня. Він підтверджує те, що на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" в Курській області на кордоні з Україною є значні руйнування.

Однак наразі незрозуміло, чи йдеться про наслідки обстрілу зі сторони України, чи ударів дронами, чи, навпаки, пункт було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії.

Також варто зауважити, що поруч з пунктом пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа". Зазначається, що вона є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.