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Як виглядає пункт пропуску "Суджа" на кордоні РФ: супутниковий знімок

Фото: рункт пропуску "Суджа" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

На автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа", що в Курській області, супутник зафіксував значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Зазначається, що знімок було зроблено вранці вівторка, 6 серпня. Він підтверджує те, що на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" в Курській області на кордоні з Україною є значні руйнування.

Однак наразі незрозуміло, чи йдеться про наслідки обстрілу зі сторони України, чи ударів дронами, чи, навпаки, пункт було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії.

Також варто зауважити, що поруч з пунктом пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа". Зазначається, що вона є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.

Що відомо про "прорив" у Курській області

Вранці вівторка, 6 серпня, було зафіксовано масований обстріл російського міста Суджа. Пізніше місцева влада заявила, про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ" в Курській області. Там вже понад добу тривають бої. Заявляється, що нібито українські військові зайняли низку населених пунктів. Також проводиться евакуація росіян.

За даними джерел РБК-Україна, в тому районі дрон СБУ підбив гелікоптер Мі-28. Однак офіційно це поки що не підтверджено. Військово-політичне керівництво України ніяк не коментує ситуацію і не брало на себе причетності.

Більше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Також ми писали, чи може війна перейти на територію РФ.

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