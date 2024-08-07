Как выглядит пункт пропуска "Суджа" на границе РФ: спутниковый снимок

Снимок был сделан утром вторника, 6 августа. Он подтверждает, что на автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области на границе с Украиной есть значительные разрушения.

Однако пока непонятно, идет ли речь о последствиях обстрела со стороны Украины, или ударах дронами, или, наоборот, пункт был поврежден вследствие ответных действий российской армии.

Также следует отметить, что рядом с пунктом пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". Отмечается, что она "единственный вход российского газа для транзита через Украину". На спутниковых снимках отсутствуют следы повреждения станции.