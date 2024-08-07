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Как выглядит пункт пропуска "Суджа" на границе РФ: спутниковый снимок

Фото: рункт пропуска "Суджа" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

На автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области спутник зафиксировал значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Снимок был сделан утром вторника, 6 августа. Он подтверждает, что на автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области на границе с Украиной есть значительные разрушения.

Однако пока непонятно, идет ли речь о последствиях обстрела со стороны Украины, или ударах дронами, или, наоборот, пункт был поврежден вследствие ответных действий российской армии.

Также следует отметить, что рядом с пунктом пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". Отмечается, что она "единственный вход российского газа для транзита через Украину". На спутниковых снимках отсутствуют следы повреждения станции.

Что известно о "прорыве" в Курской области

Утром вторника, 6 августа, был зафиксирован массированный обстрел российского города Суджа. Позже местные власти заявили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ" в Курской области. Там уже больше суток продолжаются бои. Заявляется, что якобы украинские военные заняли ряд населённых пунктов. Также производится эвакуация россиян.

По данным источников РБК-Украина, в том районе дрон СБУ подбил вертолет Ми-28. Однако официально это пока не подтверждено. Военно-политическое руководство Украины никак не комментирует ситуацию и не принимало на себя причастности.

Больше о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали, может ли война перейти на территорию РФ.

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