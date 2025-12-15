Як виглядає пошкоджений ударом РФ вокзал у П’ятихатках: в "Укрзалізниці" показали наслідки

За його словами, удар був спрямований по залізничному вузлу, однак обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

"Чергова ніч - черговий масований ворожий удар по залізничній вузловій станції. Цього разу - П’ятихатки на Придніпровці. І пасажири, і залізничники - цілі", - йдеться у повідомленні.

Перцовський пояснив, що під час повітряної атаки поїзди утримували на безпечній відстані від зони ураження. Після завершення обстрілу рух на ділянці було відновлено, а більшість інфраструктурних об’єктів уже заживлені.

"Ворог, певно, біситься, що залізницю не здатен зупинити, - тому й не припиняє атакувати вокзали, станції, електрички та підстанції. Дякую всім, хто долучився до оперативного відновлення. Робимо все, щоб скоротити запізнення та повернутися до чіткого графіка протягом наступної пів доби", - додав голова правління.

Він зазначив, що актуальна інформація щодо руху поїздів та можливих затримок оперативно оновлюється.

Також Перцовський оприлюднив фото наслідків російської атаки по залізничному

На світлинах видно масштаби руйнувань будівлі вокзалу. Фасад зазнав значних пошкоджень, навколо залізничних колій розкидані уламки та уламки скла.

Особливо постраждало приміщення залу очікування всередині вокзалу. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, пошкодила меблі. На підлозі залу очікування видно розбите скло, перекинуті лавки для пасажирів та зруйновані конструкції.

Фото: залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області зазнав серйозних пошкоджень (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)