Как выглядит поврежденный ударом РФ вокзал в Пятихатках: в "Укрзализныце" показали последствия

По его словам, удар был направлен по железнодорожному узлу, однако обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги.

"Очередная ночь - очередной массированный вражеский удар по железнодорожной узловой станции. На этот раз - Пятихатки на Приднепровье. И пассажиры, и железнодорожники - целы", - говорится в сообщении.

Перцовский пояснил, что во время воздушной атаки поезда удерживали на безопасном расстоянии от зоны поражения. После завершения обстрела движение на участке было восстановлено, а большинство инфраструктурных объектов уже заживлены.

"Враг, наверное, бесится, что железную дорогу не способен остановить, - поэтому и не прекращает атаковать вокзалы, станции, электрички и подстанции. Спасибо всем, кто присоединился к оперативному восстановлению. Делаем все, чтобы сократить опоздания и вернуться к четкому графику в течение следующих полсуток", - добавил председатель правления.

Он отметил, что актуальная информация о движении поездов и возможных задержек оперативно обновляется.

Также Перцовский обнародовал фото последствий российской атаки по железнодорожному транспорту

На фотографиях видны масштабы разрушений здания вокзала. Фасад получил значительные повреждения, вокруг железнодорожных путей разбросаны обломки и осколки стекла.

Особенно пострадало помещение зала ожидания внутри вокзала. Взрывная волна выбила окна и двери, повредила мебель. На полу зала ожидания видно разбитое стекло, опрокинутые скамейки для пассажиров и разрушенные конструкции.

Фото: железнодорожный вокзал в Пятихатках Днепропетровской области получил серьезные повреждения (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)