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Як виглядає пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка у Києві: фото, відео

Фото: у Києві пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 30 жовтня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Який виглядає має будинок та про інші наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Це була 19 повітряна атака ворога на Київ з початку жовтня. Повітряну тривогу у столиці оголошували ввечері 29 жовтня та о 3:26 30 жовтня. Вона тривала трохи більше двох годин.

За даними КМВА, російські дрони заходили на Київ з різних напрямків, на різних висотах. Всі безпілотники були знешкоджені.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі впали уламки, а у дев'ятиповерховому будинку спалахнула пожежа.

Загоряння виникло у кількох квартирах. За інформацією рятувальників, пожежа охопила другий та третій поверхи. 

 

Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна

Станом на ранок пожежу вдалося ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, ще 30 мешканців вивели на свіже повітря.

І місцева влада, і рятувальники повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали дев'ять осіб,  серед яких 11-річна дитина (попередній діагноз гостра реакція на стрес).

 

Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інші наслідки атаки

Крім багатоповерхівки, у Солом'янському районі також горіла восьмиповерхова адміністративна будівля. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту (ГРП). Пожежу вже ліквідували.

Також КМВА повідомила, що у Соломʼянському районі пошкоджена будівля дитячого садочка.

 

Фото: пошкоджена будівля дитсадка (t.me/VA_Kyiv)

Нічна атака Росії

В ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу. Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.

Станом на 7:00 сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

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