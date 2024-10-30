Як виглядає пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка у Києві: фото, відео

Російські окупанти в ніч на 30 жовтня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Який виглядає має будинок та про інші наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Це була 19 повітряна атака ворога на Київ з початку жовтня. Повітряну тривогу у столиці оголошували ввечері 29 жовтня та о 3:26 30 жовтня. Вона тривала трохи більше двох годин.
За даними КМВА, російські дрони заходили на Київ з різних напрямків, на різних висотах. Всі безпілотники були знешкоджені.
Внаслідок атаки у Солом'янському районі впали уламки, а у дев'ятиповерховому будинку спалахнула пожежа.
Загоряння виникло у кількох квартирах. За інформацією рятувальників, пожежа охопила другий та третій поверхи.
Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна
Станом на ранок пожежу вдалося ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, ще 30 мешканців вивели на свіже повітря.
І місцева влада, і рятувальники повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали дев'ять осіб, серед яких 11-річна дитина (попередній діагноз гостра реакція на стрес).
Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Крім багатоповерхівки, у Солом'янському районі також горіла восьмиповерхова адміністративна будівля. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту (ГРП). Пожежу вже ліквідували.
Також КМВА повідомила, що у Соломʼянському районі пошкоджена будівля дитячого садочка.
Фото: пошкоджена будівля дитсадка (t.me/VA_Kyiv)
В ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу. Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.
Станом на 7:00 сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.
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