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Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео

Фото: в Киеве повреждена многоэтажка в результате атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

Как выглядит дом и о других последствиях атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Это была 19 воздушная атака врага на Киев с начала октября. Воздушная тревога в столице была объявлена вечером 29 октября и в 3:26 30 октября. Она длилась чуть больше двух часов.

По данным КГВА, российские дроны заходили на Киев с разных направлений, на разных высотах. Все беспилотники были сбиты.

В результате атаки в Соломенском районе упали обломки, а в девятиэтажном доме вспыхнул пожар.

Возгорание возникло в нескольких квартирах. По информации спасателей, пожар охватил второй и третий этажи.

 

Фото: последствия атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на утро пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, еще 30 жильцов вывели на свежий воздух.

И местные власти, и спасатели сообщают, что в результате пожара пострадали девять человек, среди которых 11-летний ребенок (предварительный диагноз острая реакция на стресс).

 

Фото: последствия атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Другие последствия атаки

Кроме многоэтажки, в Соломенском районе также горело восьмиэтажное административное здание. Позже произошла разгерметизация газорегуляторного пункта (ГРП). Пожар уже ликвидировали.

Также КГВА сообщила, что в Соломенском районе повреждено здание детского сада.

 

Фото: поврежденное здание детсада (t.me/VA_Kyiv)

Ночная атака России

В ночь на 30 октября российские войска выпустили по Украине 62 ударных дрона и беспилотника неустановленного типа. Также враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

По состоянию на 7:00 силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 25 беспилотников локационно потеряно.

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