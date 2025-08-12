Як виглядає наймодніше взуття літа-2025: блогерка Даша Євтух задає тренди

Літо-2025 диктує нові модні правила - і в центрі уваги цього разу взуття. Блогерка Даша Євтух показала, яка модель стає must-have сезону, і чим варто замінити класичні босоніжки.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Для святкового заходу Даша Євтух вибрала модний, але водночас практичний лук.
Верх
Червона футболка з короткими рукавами, яка підкреслює фігуру і додає образу динамічності.
Низ
Білі джинси вільного крою, які створюють контраст з верхом і роблять образ свіжим і легким.
Взуття
Червоні балетки із замші з перемичкою, які ідеально поєднуються з кольором футболки та створюють гармонійний акцент.
Аксесуари:
Балетки дійсно залишаються актуальним трендом і влітку 2025 року. Їхня популярність пояснюється поєднанням кількох ключових факторів, що відповідають сучасним модним тенденціям.
Комфорт і практичність
Після тривалого домінування кросівок комфорт став одним з головних критеріїв під час вибору взуття.
Балетки, особливо моделі з м'якої шкіри або інших гнучких матеріалів, є ідеальним варіантом для міських прогулянок, офісу й повсякденного життя, поєднуючи зручність з елегантністю.
Нові інтерпретації класики
Дизайнери не стоять на місці й пропонують нові варіації балеток, що робить їх свіжими й цікавими. Серед актуальних моделей літа 2025:
Повернення до естетики "балеткору"
Цей тренд, заснований на елементах балетного стилю (стрічки, ніжні кольори, легкі тканини), продовжує бути актуальним. Балетки ідеально вписуються в цю естетику, надаючи образу жіночності, легкості та романтичності.
Універсальність
Балетки легко поєднуються з різними стилями одягу: від класичних костюмів і суконь до повсякденних джинсів і шортів. Це робить їх незамінною частиною гардероба.
Актуальні кольори
Цього сезону, крім класичних чудових і чорних відтінків, особливо популярні яскраві кольори, наприклад, червоні балетки, які стають сміливим акцентом в образі.
