Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерів

Влітку 2025 року в моді коричнева спідниця довжини міді. Вона стрімко захопила стрічки Instagram і Pinterest і стала універсальною базою в гардеробі багатьох модниць.
Детальніше про цей тренд розповідає РБК-Україна.
Коричневий - нейтральний колір, який витісняє класичний чорний. А довжина міді вже давно не здає позицій - вона жіночна, зручна і дає змогу створювати як casual, так і більш вишукані образи.
Найактуальніші моделі цього літа - прямі або А-силуети, з м'яких, добре драпірованих тканин: віскози, шовку, бавовни або льону. Також у тренді спідниці з розрізами, що надають легкості та динаміки образу.
Фешн-блогери найчастіше обирають відтінки "шоколад", "карамель" або "горіх" - вони легко поєднуються з базовими кольорами та пасують майже до будь-якого кольоротипу.
Кежуал: біла майка, коричнева спідниця міді з високою талією, шкіряні сандалі або мюлі, солом'яний шопер. Ідеально для міста або відпустки.
В офіс або на зустріч: бавовняна сорочка oversize, заправлена в спідницю, балетки або лофери. Додайте золоті прикраси - і образ уже має елегантний вигляд.
На вечір: шовкова спідниця кольору темного шоколаду + топ-бандо + босоніжки на тонких ремінцях. Модна сумка-клатч і лаконічний макіяж - усе, що потрібно.
Вас також може зацікавити
Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Poppy Almond, susie lola, Abisola Omole.