Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025: Даша Квіткова задає тренди

Даша Квіткова продемонструвала один з головних трендів літа-2025. Спідниця-балон, яку вона обрала для свого образу, повертається до гардеробів fashion-інфлюенсерів і набирає популярності завдяки оригінальному крою та універсальності.
Як виглядає наймодніша спідниця, розповідає РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.
Боді
Основа образу - чорний боді на тонких бретелях. Верхня частина має глибокий виріз, прикрашений мереживом, що додає образу жіночності. Такий верх вигідно підкреслює талію Даші Квіткової.
Спідниця
Доповнити боді блогерка вирішила об'ємною мініспідницею з атласу - спідницею-балоном. Вона має пишний крій, що створює цікавий силует і додає грайливості.
Наймодніша спідниця на літо (скриншот)
Ланцюжок
Доповнити спідницю-балон Квіткова вирішила цікавим акцентом на талії - тонким металевим ланцюжком, який слугує поясом.
Взуття
Завершити стильний лук блогерка вирішила слінгбеками з гострим носком помаранчевого відтінку на невеликих підборах-"чарочці".
Квіткова продемонструвала тренди літа 2025 (скриншот)
Сумка
Також образ доповнено невеликою чорною сумкою на довгій ручці.
Окуляри
Ще один аксесуар - стильні сонцезахисні окуляри. Оправа тонка, а лінзи темні, що надає завершеності образу.
Даша Квіткова показала модний лук (скриншот)
Також Квіткова продемонструвала, що total black look можна розбавити білим піджаком у стилі оверсайз.
Доповнити лук можна білим піджаком (скриншот)
Спідниця-балон - один із найпомітніших і водночас найоригінальніших трендів літа 2025. Вона повернулася з 2000-х, але з новим "звучанням": сучасні моделі мають більш лаконічний вигляд, з акцентом на чисті лінії, легкі тканини й архітектурний силует.
Форма
Головна "фішка" - округлий, трохи надутий крій, завдяки якому спідниця нібито тримає форму. Такий фасон надає об'єму нижній частині силуету, одночасно підкреслюючи талію.
Комфорт
Вона не сковує рухів і чудово підходить для спекотної погоди, особливо у варіантах з бавовни, льону або повітряного нейлону.
Даша Квіткова (скриншот)
Універсальність
Спідницю-балон можна поєднувати як з футболками та кедами - для повсякденного образу, так і з топами, сорочками або босоніжками - для вечірніх виходів.
Кому підходить такий фасон
Цей фасон особливо пасує тим, хто хоче збалансувати фігуру - наприклад, додати об'єму стегнам або підкреслити тонку талію. Але головне - правильно підібрати довжину: міні та міді зараз найактуальніші.
Даша Квіткова показала трендову спідницю (скриншот)
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