Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025: Даша Квіткова задає тренди

Який "лук" вибрала Квіткова

Боді

Основа образу - чорний боді на тонких бретелях. Верхня частина має глибокий виріз, прикрашений мереживом, що додає образу жіночності. Такий верх вигідно підкреслює талію Даші Квіткової.

Спідниця

Доповнити боді блогерка вирішила об'ємною мініспідницею з атласу - спідницею-балоном. Вона має пишний крій, що створює цікавий силует і додає грайливості.

Наймодніша спідниця на літо (скриншот)

Ланцюжок

Доповнити спідницю-балон Квіткова вирішила цікавим акцентом на талії - тонким металевим ланцюжком, який слугує поясом.

Взуття

Завершити стильний лук блогерка вирішила слінгбеками з гострим носком помаранчевого відтінку на невеликих підборах-"чарочці".

Квіткова продемонструвала тренди літа 2025 (скриншот)

Сумка

Також образ доповнено невеликою чорною сумкою на довгій ручці.

Окуляри

Ще один аксесуар - стильні сонцезахисні окуляри. Оправа тонка, а лінзи темні, що надає завершеності образу.

Даша Квіткова показала модний лук (скриншот)

Також Квіткова продемонструвала, що total black look можна розбавити білим піджаком у стилі оверсайз.

Доповнити лук можна білим піджаком (скриншот)

Чому спідниця-балон - тренд 2025 року

Спідниця-балон - один із найпомітніших і водночас найоригінальніших трендів літа 2025. Вона повернулася з 2000-х, але з новим "звучанням": сучасні моделі мають більш лаконічний вигляд, з акцентом на чисті лінії, легкі тканини й архітектурний силует.

Форма

Головна "фішка" - округлий, трохи надутий крій, завдяки якому спідниця нібито тримає форму. Такий фасон надає об'єму нижній частині силуету, одночасно підкреслюючи талію.

Комфорт

Вона не сковує рухів і чудово підходить для спекотної погоди, особливо у варіантах з бавовни, льону або повітряного нейлону.

Даша Квіткова (скриншот)

Універсальність

Спідницю-балон можна поєднувати як з футболками та кедами - для повсякденного образу, так і з топами, сорочками або босоніжками - для вечірніх виходів.

Кому підходить такий фасон

Цей фасон особливо пасує тим, хто хоче збалансувати фігуру - наприклад, додати об'єму стегнам або підкреслити тонку талію. Але головне - правильно підібрати довжину: міні та міді зараз найактуальніші.

Даша Квіткова показала трендову спідницю (скриншот)